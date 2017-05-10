Площадь пожара – 600 «квадратов»: три десятка спасателей тушили ангар в Екатеринбурге

Огонь тушили три десятка спасателей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
В Екатеринбурге на Сибирском тракте сгорел ангар, сообщили в службе спасения «Сова» 10 мая.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру службы пожаротушения около пяти часов вечера: на площади 600 квадратных метров горела внутренняя обшивка металлического на 20-м километре Сибирского тракта. К месту возгорания были направлены семь пожарных машин, спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности.
Для тушения ангара были поданы четыре пожарных ствола, с огнем боролись более 30 спасателей, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Открытое горение ликвидировали за час, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до половины десятого вечера.
- Во время пожара никто не пострадал, его причины пока неизвестны.
- В ночь на 11 мая в Екатеринбурге на улице Гаршина сгорел лакокрасочный цех, в огне пострадал человек.