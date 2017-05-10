В Екатеринбурге во время пожара в лакокрасочном цехе пострадал человек

Пожар на улице Гаршина начался в пятом часу утра.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
В Екатеринбурге в ночь на 11 мая на улице Гаршина загорелся лакокрасочный цех, сообщили в областном управлении МЧС.
Пожар начался в половине пятого утра. К прибытию спасателей огонь распространился на площади 30 квадратных метров: горело имущество и внутренняя обшивка лакокрасочного цеха. С пожаром боролись семь спасателей и две единицы техники, открытое горение было ликвидировано в течение получаса, полностью потушить цех удалось лишь в седьмом часу утра.
- В МЧС сообщили, что во время пожара пострадал один человек. Причины возгорания установят специалисты.