В Свердловской области покончил с собой 29-летний старшина полиции: у него осталось трое детей

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Свердловской области в поселке Ачит погиб 29-летний старшина полиции Алексей Могильников. Его тело нашли вчера утром, 10 мая, при входе в подъезд, написали Ura.ru. По предварительной версии, причиной самоубийства мог быть семейный конфликт.

Тело 29-летнего старшины полиции нашли около его дома в поселке Ачит соседи. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, причем коллеги погибшего.

Как уточнил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, Артинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. По данным осмотра признаков криминальной смерти не обнаружено. Его тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что тело мужчины было обнаружено в Ачите.

— 10 мая, в 9.30, при входе в подъезд многоквартирного дома по улице Новой в поселке Ачит местные жители нашли тело. Погибшим оказался сотрудник ИВС ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», 29-летний старшина полиции. По предварительным данным, причиной самоубийства могли стать семейно-бытовые отношения. Сотрудник находился на выходном, был в гражданской одежде. У него остались жена и трое детей, — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.