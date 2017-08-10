Житель Кировграда зарезал мать

Бытовой конфликт возник в ходе пьяного застолья.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

В Кировграде вынесли приговор местному жителю 1991 года рождения, который зарезал свою мать. Все произошло 1 октября 2016 года, когда женщина с сыном распивала спиртное в Верхнем Тагиле.

В ходе застолья произошла ссора и мужчина нанес матери несколько ударов ножом.

– Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение, где несмотря на предпринятые врачами меры, скончалась, – сообщает Следственный комитет.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство".

Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима.

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