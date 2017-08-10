Пьяный екатеринбуржец 12 раз ударил ножом незнакомого автомобилиста

Уголовное дело передано в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

В Екатеринбурге перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство автомобилиста в районе станции Аппаратная.

Преступление произошло в ночь на 22 марта. Пьяный мужчина подошел к автомобилисту, который сидел в припаркованной машине. Между ними произошла ссора, так как автомобилисту не понравилось, что обратившийся к нему мужчина пьян. Тогда обвиняемый вытащил нож и восемь раз ударил мужчину, нанося удары по лицу, груди, туловищу, ногам и рукам, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Пытаясь защититься, раненый оттолкнул нападавшего, закрыл дверь машины и поехал в сторону Аппаратной, где застрял в сугробе. Вооруженный ножом мужчина догнал автомобиль, рукояткой ножа разбил стекло двери и еще четыре раза ударил водителя.