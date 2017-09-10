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Забил жертву молотком: следователи раскрыли подробности убийства женщины, чей труп нашли в Арамиле

Забил жертву молотком: следователи раскрыли подробности убийства женщины, чей труп нашли в Арамиле
16+
Фото: pixabay.com
У погибшей остались двое детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

Следователи предъявили обвинение 26-летнему екатеринбуржцу, который молотком забил до смерти женщину на Уралмаше, а ее тело отвез в Арамиль. Чтобы запутать следы, он также отрезал часть мяса с ног своей жертвы, сообщает СКР по Свердловской области.
 
По данным следствия, днем 3 сентября 2017 года 26-летний мужчина познакомился с местной жительницей 1976 года рождения и пригласил ее к себе в гости в квартиру дома по проспекту Космонавтов в Орджоникидзевском районе. Там они решили выпить.

– В это время между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил гостью молотком по голове, от травм она скончалась на месте. Уже после убийства, вечером того же дня, обвиняемый позвонил своему знакомому, чтобы он помог вывезти тело убитой на автомобиле. Во время допроса обвиняемый рассказал, что специально отрезал фрагменты тела убитой женщины у себя в ванной для того, чтобы навести сыщиков на ложный след. После этого мужчины вместе вывезли погибшую в район Арамиля, бросив ее на берегу пруда возле местной плотины. Тело потерпевшей было найдено местными жителями 5 сентября, – уточнили в СО по Сысерть областного Следственного комитета (СКР). 

Личность убитой удалось установить благодаря тому, что в начале сентября в полицию поступало заявление екатеринбурженки об исчезновении ее матери 1976 года рождения. Впоследствии сыщики оперативно выяснили и личность подозреваемого.
 
В настоящее время следователем районного отдела СКР продолжается допрос свидетелей, проведен осмотр квартиры обвиняемого, в ходе которого изъят ряд вещественных доказательств, назначен комплекс экспертиз.
  • 26-летнему екатеринбуржцу, работающему слесарем-сборщиком, предъявлено обвинение по статье "Убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 
  • Сысертский районный суд заключил обвиняемого под стражу сроком на 2 месяца – до 5 ноября 2017 года.
  • Также следователи разбираются в степени вины сообщника убийцы в рамках статьи "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления".
  • Данных об изнасиловании погибшей женщины у органов Следственного комитета нет. Также в органы Следственного комитета не поступало информации о совершении на территории Арамиля за последнее время других убийств.
  • Труп женщины с отрезанными кусками ног нашли в Арамиле в начале сентября. Сразу же пошли слухи о маньяке-каннибале.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 11.09.2017, 13:08
Тэги: Криминал, Происшествия, Смерть
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