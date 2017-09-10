Арестант, сбежавший из тюменской больницы со спинкой от кровати, был задержан рядом с границей Свердловской области

Мужчину обнаружили неподалеку от села Успенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

Необычный побег сегодня устроил житель Свердловской области в соседнем регионе. Рано утром Александр Хвастунов, находящийся под арестом, сбежал из тюменской больницы.

Что интересно, в момент побега он был прикован к спинке кровати наручниками. Эта часть мебели исчезла вместе с арестантом.

Однако Александру Хвастунову не удалось покинуть Тюменскую область, пишет 72.ru. Его задержали возле села Успенка, неподалеку от границы со Средним Уралом. Мужчина находился в салоне автомобиля, остановленного сотрудниками ГИБДД для досмотра.

Ранее Александр Хвастунов уже был судим. Сейчас его подозревают в серии имущественных преступлений.

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