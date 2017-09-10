Полиция и ФСБ задержали в Екатеринбурге иностранца, который был в международном розыске

С 2015 года его разыскивал Интерпол.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

Полиция Екатеринбурга совместно с УФСБ задержала мужчину 1986 года рождения, который был в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, он причастен к проникновению группы лиц в помещение электрической распределительной подстанции в городе Кокшетау в 2015 году.

Оттуда были похищены пять вакуумных выключателей. Нанесенный ущерб составил порядка одного миллиона рублей.

– Спустя несколько месяцев после совершения преступления подозреваемый перебрался в Россию. До задержания он нигде не работал и вел скрытный образ жизни, – сообщает областное МВД.

Сейчас задержанный находится в СИЗО-1 Екатеринбурга. Ведется работа по его экстрадиции в Казахстан.

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