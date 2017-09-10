Семьям погибших в ДТП на Полевском тракте газовиков выплатят по одному миллиону рублей от предприятия

В холдинге назвали имена сотрудников, которые ехали в тех автомобилях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

Семьям погибших в аварии 9 сентября под Полевским "ГАЗЭКС" выплатит по 1 миллиону рублей. Пострадавшим будет выделено по 400 тысяч рублей. Сотрудники холдинга также решили оказать посильную помощь родным, потерявшим кормильцев, сообщили на сайте предприятия.

– В автокатастрофе мы потеряли друзей, надежных товарищей, которые не боялись взять на себя ответственность в самых непростых ситуациях. Их не страшили ни проливные дожди и мороз, ни болота и непроходимые чащи, они просто делали свою работу. Они всегда находили выход. Глубоко скорбим, – говорится в некрологе от коллектива.

От травм, полученных при столкновении, на месте скончались Евгений Панов, Максим Саламатин, Анатолий Денисенко, Валерий Овчинников, Владислав Исламов, Никита Пельменев, Виталий Сабуров и Василий Андреев. Еще трое сотрудников – Станислав Цицилин, Рамиль Хасанов, Денис Хмелинин – получили травмы различной степени тяжести. Один из них в тяжелом состоянии в больнице.

Вечером 9 сентября 2017 года специалисты подразделения АО "Газмонтаж" возвращались с работы со строительного участка из Екатеринбурга домой в Полевской. За Горным Щитом на 24-м километре Полевского тракта в автомобили УАЗ с сотрудниками "Газмонтажа" врезался тягач с прицепом "Тонар", груженный щебнем.

По предварительным данным, у самосвала лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и переехал УАЗы. В одном автомобиле находилось шесть работников строительно-монтажного предприятия, в другом автомобиле еще пять.

Восемь человек погибли на месте. Еще трое сотрудников "Газмонтажа" пострадали, двое из них госпитализированы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

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