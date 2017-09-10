В Академическом компания решила не платить за аренду беседки и напала с ножом на охранника

Угомонить дебошира смогли только наручники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

Вечером, 10 сентября, в Екатеринбурге обычное застолье пьяной компании едва не закончилось поножовщиной. Причиной конфликта бойцов службы спасения "Сова" и дебоширов стало нежелание последних оплатить аренду беседки в Академическом.

После того как на место приехало подкрепление, один из пьянствующих вытащил нож и попытался нанести сотруднику "Совы" удар. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

На место ЧП вызвали полицию, а до приезда сотрудников МВД любителя помахаться ножом приковали к столбу наручниками.

Приехавший на место наряд ПППС доставил всех подозреваемых в участок для дальнейшего разбирательства.

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