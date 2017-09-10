Арамильским «маньяком» оказался екатеринбуржец, который раньше работал в похоронном агентстве

Мужчина так пытался скрыть следы убийства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

"Людоедом", который убил женщину и срезал мясо на ее ногах , называют жителя Екатеринбурга. Как сообщает собственный источник "КП-Екатеринбург", мужчина со своей жертвой познакомился на Уралмаше, а потом поссорился во время совместного застолья.

По данным "КП", в преступлении подозревают безработного 26-летнего екатеринбуржца, который раньше работал в ритуальных услугах. В день убийства он вместе со своим другом завел знакомство с 38-летней женщиной на Уралмаше. Все они были нетрезвые и решили вместе продолжить выпивать.

– Во время пьянки новые знакомые стали ссориться. Тогда мужчина напал на женщину и убил ее. В Арамиле у преступника жила мама, поэтому он и решил спрятать там тело. Чтобы запутать полицейских, убийца придумал прикинуться маньяком и каннибалом. Для этого он и изуродовал труп, – сообщает источник в правоохранительных органах.

После убийства тело женщины вымыли, с ног срезали мясо, а потом его выкинули на пустырь . Полиция по горячим следам вычислила и задержала обоих подозреваемых.

У погибшей остались двое детей. Женщина не работала и жила в Екатеринбурге со своим отцом.

Напомним, обезображенный труп женщины нашли в районе местной мебельной фабрики в Арамиле. На ногах жертвы было срезано мясо и мышцы, из-за чего пошли слухи, что там орудует маньяк-каннибал.

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