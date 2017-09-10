Наверх
"Упала прямо на бетон, кричала от боли": в Заречном микрорайоне женщина выпала из окна пятого этажа
16:10, сегодня
Свердловских кулинаров обучили искусству «пивных сомелье»
16:27, сегодня
В Екатеринбурге предприниматель ищет свою жену, которая работает у него бухгалтером
16:05, сегодня
В Новоуральске суд отправил за решетку водителя, насмерть сбившего пешехода на заснеженной трассе
16:02, сегодня
ВТБ24 снижает ставки по кредитованию на подержанные автомобили
Семьям погибших в ДТП на Полевском тракте газовиков выплатят по одному миллиону рублей от предприятия
15:45, сегодня
В Свердловской области продолжает сокращаться население
15:30, сегодня1
Спектакль "Ladies Night. Только для женщин" (18+)
15:15, сегодня
"ВТБ24 Форекс" начинает обслуживание клиентов-нерезидентов
В аэропорту Екатеринбурга появится второй зал повышенной комфортности
14:50, сегодня1
Организаторы лотереи "Уральские самоцветы" открещиваются от причастности к выборам
14:50, сегодня
В Екатеринбурге в центре ограничат продажу спиртного из-за "Кросса нации"
14:17, сегодня
Группа ВТБ выпустила 2 млн карт платежной системы "Мир"
В Екатеринбурге рабочего насмерть придавило строительным мусором
13:23, сегодня
Свердловчанин продал по запчастям свою арестованную машину, чтобы не отдавать ее приставам
13:11, сегодня
Забил жертву молотком: следователи раскрыли подробности убийства женщины, чей труп нашли в Арамиле
13:08, сегодня
Офис ВТБ24 для самых состоятельных клиентов сменил прописку
Евгений Куйвашев сделал первые заявления в качестве нового губернатора Свердловской области
12:15, сегодня2
Полиция и ФСБ задержали в Екатеринбурге иностранца, который был в международном розыске
11:58, сегодня
В Академическом компания решила не платить за аренду беседки и напала с ножом на охранника
11:19, сегодня
Клиенты ВТБ24 изменили подход к сборам детей в школу
Екатеринбуржец пойдет под суд за попытку подорвать двух человек гранатой
11:15, сегодня
Арамильским "людоедом" оказался екатеринбуржец, который раньше работал в похоронном агентстве
10:50, сегодня
"Авто" забросил в ворота "Спутника" 16 шайб за два дня
10:32, сегодня
ВТБ кредитует клиентов малого бизнеса по ставке от 11,5%
Сергей Носов одержал победу на выборах мэра Нижнего Тагила
10:05, сегодня
В центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта
10:02, сегодня
ГИБДД выступила с предупреждением из-за обледенения трасс в Свердловской области
09:21, сегодня
Двойные квитанции за капремонт: как правильно оплачивать взносы и избежать путаницы в платежах
В Екатеринбурге неопытный водитель ВАЗа сбил девушку
09:05, сегодня
На выборах в Свердловской области зафиксировали более десятка нарушений
09:05, сегодня
Куйвашев – 62%: последние результаты губернаторских выборов
08:28, сегодня5
Прогноз погоды в Екатеринбурге с 11 по 15 сентября
08:01, сегодня
Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября 2017 года
08:00, сегодня
На Уралмаше водитель иномарки сбил бабушку с ребенком
21:30, 10.09.2017
Данные первых экзитполов: на выборах губернатора Свердловской области победил Евгений Куйвашев
20:50, 10.09.20172
Скалолазка из Екатеринбурга завоевала серебро на первенстве мира в Австрии
19:55, 10.09.2017
В день выборов в Свердловской области выпал снег
19:00, 10.09.2017
В Нижнем Тагиле закидали камнями кандидата в депутаты гордумы, устроившего погоню за агитатором
18:20, 10.09.20172
Юлия Липницкая официально завершила спортивную карьеру
17:10, 10.09.2017
В Югре возбудили уголовное дело после столкновения грузовика с поездом
15:40, 10.09.2017
На Юго-Западе Екатеринбурга пенсионер на «Патриоте» сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
15:00, 10.09.2017
Вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал вернуть выставку вооружений в Нижний Тагил
14:05, 10.09.2017
После ДТП под Екатеринбургом, в котором погибли восемь человек, возбудили уголовное дело
11:10, 10.09.2017
Как постройнеть, уменьшить живот и избавиться от стресса?
10:00, 10.09.2017
Выборы губернатора Свердловской области: к вечеру проголосовала лишь треть избирателей
08:30, 10.09.20171
На Полевском тракте грузовик раздавил два УАЗа: восемь человек погибли, четверо госпитализированы
21:17, 09.09.2017
ЧП в ХМАО: грузовик врезался в поезд, пострадали 17 человек
18:42, 09.09.2017
Ученые зафиксировали еще одну мощную вспышку на Солнце
18:21, 09.09.2017
Свердловчанина, выпавшего из окна на отдыхе в Грузии, доставили в Екатеринбург
17:56, 09.09.2017
Соцсеть "ВКонтакте" изменит дизайн
17:22, 09.09.2017
Закрытие Уралкинофеста: 36 тысяч гостей посетили II фестиваль российского кино в Екатеринбурге
16:30, 09.09.2017
Вице-премьер РФ Рогозин пообещал вернуть Нижнему Тагилу выставку Russia Arms Expo
16:18, 09.09.20173
На трассе в Свердловской области перевернулся Mitsubishi, водитель погиб
15:25, 09.09.2017
В Екатеринбурге эвакуировали медуниверситет
13:27, 09.09.2017
Задержали второго подозреваемого: подробности убийства женщины, чье изуродованное тело нашли в Арамиле
12:21, 09.09.2017
Рейс Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
10:40, 09.09.2017
Роскомнадзор заблокировал пять пиратских сайтов с многомиллионной аудиторией
10:05, 09.09.2017

В Екатеринбурге предприниматель ищет свою жену, которая работает у него бухгалтером

В Екатеринбурге предприниматель ищет свою жену, которая работает у него бухгалтером
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Женщина задолжала крупную сумму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В прошедший выходной, 8 сентября, в полицию Екатеринбурга обратился владелец компании «Урал фауна» Владислав Бегишев с заявлением о пропаже своей жены Бегишевой Г.С.

По словам мужчины, супруга работает у него бухгалтером. На следующий день предприниматель написал второе заявление. По его словам, к нему пришли трое «коллекторов» за долгом жены, избили и украли «Газель».

– Полицейские уставили личности и опросили лиц, беседовавших с заявителем. Последние пояснили, что никаких угроз в адрес заявителя не высказывали и насилия не применяли.

С их слов, они пытались выяснить местонахождение его супруги, которая действительно задолжала им деньги, – сообщили в пресс-группе городского МВД.

Также была найдена и "пропавшая" "Газель", которая стоит недалеко от места жительства Бегишева, но пока он за ней не явился.

Сейчас проводится проверка по факту якобы имевших место угроз, а также продолжаются поиски гражданки Бегишевой. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 11.09.2017, 16:05
Тэги: Криминал, Новости дня, Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ту 154 Парковки Баскетбол Высокие технологии Военный репортаж Еда История Екатеринбурга Новый год Расстрел на Депутатской Суд Спорт Животные Жизнь в городе Мотоциклы Транспорт Мультимедиа Храм святой Екатерины Культура Отключение света Уралмаш, Эльмаш Ошибки врачей Шоу-бизнес Статистика Футбол ЗАГС Отношения Слухи Хэллоуин-2015 Путин ДТП Доска позора Сибирская язва Корь Дорожные воины Екатеринбуржцы в разных странах Авто Снос монастыря на Качканаре Выставки Здоровье Растения Деньги Взятки Секс Мировые новости Убийство Ирины Вахрушевой Красота Семья Расписание Грипп в Екатеринбурге Хоккей ИГИЛ ВУЗ Студенты Приостановка полетов в Египет СМИ Погода Скорая помощь Музыка Необычное Расстрел Мистика Личное Лайфхак Рейтинг Знаменитости Убийство в Рахмангулово Религия Пусть говорят Скандал с Новиковым Эксклюзив Розыск Видео Недвижимость Крушение самолета под Ростовом Дело Пьянкова Экономика Дети 9 мая Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Новости Волейбол Рецензия Фото Скандалы Биатлон В Екатеринбурге -40 градусов Конкурсы Политика Бизнес Горячее Развлечения В Египте разбился самолет с российскими туристами Тест Грипп ЖКХ МЧС Искусство Происшествия Опрос Транспортная реформа Смерть Новости России Туризм Обрушение крыши на Калинина Пожар Мужчины Психология Недвижимость Свердловской области Приговор Лошагину Горящие авто Интернет Позитив Строительство Кризис и санкции Экономия Мода Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Война ритуальных агентств Производство Медицина Бэби-боксы Кто заработал Ловец покемонов Афиша Дом-2 Самолет Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Истории 9 мая Ельцин-центр Голодовка в колонии ГИБДД Школа Интервью Образование Общественный транспорт Самолет Минобороны упал в Якутии Новости дня ЧМ-2018 Женщины Криминал Гололед Отдых Дороги История успеха Финансы Коллекторы Катастрофа Репортаж ЖКХ Свердловской области Взрыв

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru