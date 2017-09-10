В Екатеринбурге предприниматель ищет свою жену, которая работает у него бухгалтером

Женщина задолжала крупную сумму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В прошедший выходной, 8 сентября, в полицию Екатеринбурга обратился владелец компании «Урал фауна» Владислав Бегишев с заявлением о пропаже своей жены Бегишевой Г.С.

По словам мужчины, супруга работает у него бухгалтером. На следующий день предприниматель написал второе заявление. По его словам, к нему пришли трое «коллекторов» за долгом жены, избили и украли «Газель».

– Полицейские уставили личности и опросили лиц, беседовавших с заявителем. Последние пояснили, что никаких угроз в адрес заявителя не высказывали и насилия не применяли.

С их слов, они пытались выяснить местонахождение его супруги, которая действительно задолжала им деньги, – сообщили в пресс-группе городского МВД.

Также была найдена и "пропавшая" "Газель", которая стоит недалеко от места жительства Бегишева, но пока он за ней не явился.

Сейчас проводится проверка по факту якобы имевших место угроз, а также продолжаются поиски гражданки Бегишевой.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!