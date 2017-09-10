В Екатеринбурге рабочего насмерть придавило строительным мусором

Следователи опрашивают очевидцев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017
Утром 11 сентября на одной из строек в Академическом рабочего насмерть придавило строительным мусором. Причины трагедии пока неизвестны, на месте работает Следственный комитет.
– В настоящее время на место происшествия организован выезд сотрудников следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга. Подробная информация о происшествии и его причинах будет позднее, по итогам проведенного осмотра места происшествия, установления и опроса возможных очевидцев, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе ведомства.
- Сообщается, что все произошло на стройплощадке по улице Академика Сахарова.
- По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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