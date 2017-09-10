«Упала прямо на бетон, кричала от боли»: в Заречном микрорайоне женщина выпала из окна пятого этажа

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017
– Я этажом ниже живу, услышал шум, в окно выглянул и увидел ее. Выбежал, вызвал скорую. Женщина живая была, за ней реанимация приехала. Говорят, она прямо на бетон упала, голову сильно разбила. Сначала даже сесть пыталась и горло себе царапала, а потом, видать, шок отошел. Шевелиться не могла, кричала, что больно, когда ее скорая забирала, – уточнил молодой человек.
– Сегодня в три часа дня пострадавшая была госпитализирована в лечебное учреждение города, сейчас она в реанимации с множественными травмами и переломами. Врачи борются за ее жизнь. Причины ЧП неизвестны, другие данные не разглашаются, – уточнили в ведомстве.
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