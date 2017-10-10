Особо опасный преступник торговал шаурмой в Екатеринбурге

Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

ФСБ Свердловской области совместно с Интерполом провели в Екатеринбуге две операции по задержанию иностранных граждан, находившихся в международном розыске. В отношении обоих разыскиваемых издано международное уведомление "с красным углом".

– Задержан гражданин государства ближнего зарубежья,подозреваемый в участии в преступном сообществе экстремистской направленности. За подобное преступление у него на родине предусмотрена ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы, – рассказали в пресс-службе областного МВД.

Разыскиваемый приехал в Екатеринбург зимой этого года и устроился на работу, где готовил шаурму.

Также двумя неделями ранее на станции Екатеринбург-Пассажирский была задержана гражданка одной из среднеазиатских республик, которую разыскивали в Грузии. Ее поймали как только она сошла с поезда.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

По данным Интерпола, с 2012 по 2013 год, она обманом и угрозами заставляла приехавших землячек заниматься проституцией в гостиницах и ночных клубах Батуми, а в мае 2013 года организовала убийство женщины.