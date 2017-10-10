Пьяный парень разгуливал с ружьем по Екатеринбургу

Полиция задержало его после сообщения от очевидцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Днем 11 октября в Екатеринбурге задержали пьяного местного жителя с охотничьим ружьем. Мужчину заметили на трамвайной остановке Вторчермет, после чего очевидцы обратились в полицию.

– Сообщение поступило в 14.05. На место выезжала группа немедленного реагирования. Молодой человек 1991 г.р задержан, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-группе городского МВД.

В полиции также добавили, что ружье не было заряжено и сейчас направлено на экспертизу.

Добавим, что накануне в Екатеринбурге были задержаны трое преступников, находящиеся в международном розыске. Один из них работал поваром и готовил шаурму.

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