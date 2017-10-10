В Екатеринбурге раскрыли убийство мужчины на Уралмаше

Выйти на подозреваемых позволил мобильный телефон погибшего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Следственный комитет Екатеринбурга раскрыл убийство мужчины, тело которого было найдено 7 октября во дворе дома на улице Бульвар Культуры. Погибшим оказался 45-летний уроженец одной из среднеазиатских республик.

На его теле были найдены колотые раны. Позже стало известно, что на Уралмаш он приехал на такси.

– Для установления круга общения мужчины был проведен анализ его телефонных соединений, в результате чего удалось установить гражданина, проживающего в одной из квартир дома по улице Бульвар Культуры, – сообщили в пресс-службе СК.

На первом допросе мужчина заявил, что звонил погибшему, но не знает, что с ним случилось. Позже нашлись очевидцы, который заявили, что видели на улице конфликт трех мужчин. Следователи изучили журнал звонков на телефоне погибшего и выяснили, что между вызовом такси и конфликтом прошел как минимум час, а это время убитый мог находиться в гостях у своего друга.

На повторном допросе мужчина сознался, что потерпевший действительно приходил к нему в квартиру, где у него возник конфликт с 52-летним рецидивистом, находившимся в гостях у хозяина квартиры.

Решив уйти от конфликта, потерпевший стал уходить на улицу, оппонент погнался за ним и уже во дворе ударил его ножом.

10 октября в Верхней Пышме был задержан 52-летний уроженец из Средней Азии. Мужчина ранее уже был судим за особо тяжкое преступление против личности и освободился из тюрьмы несколько лет назад.

Ему уже предъявлено по статье "Убийство".

Сейчас он находится в СИЗО.

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