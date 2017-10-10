В ночном пожаре в Верхотурье пострадали два ребенка

Ребят пришлось вытаскивать из горящего дома через окно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Сегодня в полночь в Верхотурье загорелся частный жилой дом на две квартиры. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, у здания полыхала крыша на площади 72 квадратных метра.

– В горящей квартире пожарными были обнаружены трое пострадавших, в том числе двое детей. Через окно они были эвакуированы на улицу и переданы медицинским работникам для оказания дальнейшей помощи, – рассказали спасатели.

На тушение огня пожарные потратили около часа, а проливку сгоревшей крыши они завершили к трем часам ночи. От МЧС работали 3 единицы техники и 11 спасателей.

Также ночью пожар с пострадавшим случился в Ирбите в квартире одной из многоэтажек. Там спасатели справились с огнем за три минуты.

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