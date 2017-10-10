В Свердловской области стены старого клуба рухнули на рабочих

Они пытались демонтировать опасное здание.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017
В поселке Пелым двое рабочих пострадали во время обрушений конструкций старого здания клуба, сообщает областная прокуратура.
Утром 11 октября рабочие демонтировали обветшалое здание клуба. Сообщение об обрушении поступило в полицию около девяти утра. Двое пострадавших госпитализированы с различными травмами.
– В последнее время здание клуба арендовали предприниматели под торговые площади, однако последние полгода здание не функционировало в связи с его ветхостью, – сообщили в прокуратуре.
По предварительной информации, администрация поселка заключила контракт на демонтаж опасной постройки. Людей для выполнения работ нанял индивидуальный предприниматель.
- Прокуратура начала проверку, во время которой будет установлено, соблюдались ли правила безопасности во время работ и требования федерального законодательства.
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