В Свердловской области стены старого клуба рухнули на рабочих

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Они пытались демонтировать опасное здание. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017 В поселке Пелым двое рабочих пострадали во время обрушений конструкций старого здания клуба, сообщает областная прокуратура. Утром 11 октября рабочие демонтировали обветшалое здание клуба. Сообщение об обрушении поступило в полицию около девяти утра. Двое пострадавших госпитализированы с различными травмами. – В последнее время здание клуба арендовали предприниматели под торговые площади, однако последние полгода здание не функционировало в связи с его ветхостью, – сообщили в прокуратуре. По предварительной информации, администрация поселка заключила контракт на демонтаж опасной постройки. Людей для выполнения работ нанял индивидуальный предприниматель. Прокуратура начала проверку, во время которой будет установлено, соблюдались ли правила безопасности во время работ и требования федерального законодательства. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 11.10.2017, 12:55

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 11.10.2017, 12:55Тэги: Происшествия Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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