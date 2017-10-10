В Свердловской области на площади 1000 «квадратов» горит цех по ремонту локомотивов

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Спасатели эвакуировали 40 человек. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017 В Сысерти днем 11 октября загорелся цех по ремонту локомотивов, сообщили в областном управлении МЧС. На место ЧП развернут штаб пожаротушения, в борьбе с огнем участвуют 44 спасателя и 13 спецмашин. Пожарные эвакуировали 40 человек из административного здания на улице Челюскинцев, расположенного рядом с горящим цехом, из-за угрозы распространения огня. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Напомним, в ночь на 11 октября в Свердловской области в результате поджога сгорел частный дом, в огне погибли пожилой мужчина и его двухлетняя внучка, пострадали мать и маленький брат погибшей девочки. Следователи возбудили уголовное дело. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 11.10.2017, 12:20

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 11.10.2017, 12:20Тэги: Пожар Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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