В Верхотурье подожгли частный дом: в огне погибли дедушка и его двухлетняя внучка

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

В Верхотурье во время пожара в частном доме погибли пожилой мужчина и двухлетняя девочка, сообщает областное управление Следственного комитета.

Пожар на улице Малышева начался в ночь на 11 октября. Следователи во время первоначальной проверки выяснили, что пожар в доме начался из-за поджога, о чем говорит очаг возгорания. В итоге следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом" и "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога". Подозреваемым, поиском которых заняты силовики, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В огне также пострадали мать и маленький брат погибшей девочки. Пострадавшие госпитализированы. На месте пожара работают спасатели, полицейские и следственная группа СКР. К месту происшествия направляются следователи-криминалисты и следователь по особо важным делам областного управления Следственного комитета.

По данным областного управления МЧС, пожар начался около часа ночи. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Ранее в МЧС сообщали, что спасатели вывели из горящей квартиры трех пострадавших, в том числе двух детей.

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