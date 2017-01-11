Наверх
10-летнего мальчика, сбежавшего из социального центра в Екатеринбурге, нашли у родных
10:40, сегодня
Фотоконкурс «Мечты о лете»
10:00, сегодня
В Екатеринбурге автовладельцы жалуются на проблемы с получением полисов ОСАГО через Интернет
09:20, сегодня
Екатеринбуржцы за границей: похороны с петардами, современные проспекты и разбитые лачуги Филиппин
09:00, сегодня2
«Ясновидящие сказали, что она жива»: погибшую Дарью Зембицкую в Нижнем Тагиле все это время искали родные
08:57, сегодня
Тело Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила нашли в сугробе на трассе: под подозрением бывший муж
08:24, сегодня2
Соединяя берега: все мосты Екатеринбурга
08:18, сегодня2
Оперный певец Дмитрий Хворостовский начал в больнице готовиться к концерту в Екатеринбурге
20:41, 11.01.2017
Подозрение на травму позвоночника: на юго-западе Екатеринбурга в аварии пострадал 7-летний мальчик
20:01, 11.01.2017
На уборку и обновление стелы «Европа–Азия» под Екатеринбургом уйдет почти полмиллиона из городского бюджета
19:55, 11.01.2017
В Екатеринбург приходит каршеринг: как это будет выглядеть
19:41, 11.01.2017
Новая маршрутная схема Екатеринбурга: какие маршруты общественного транспорта отменят с 1 июля этого года
19:06, 11.01.20173
С родственников пропавшей Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила потребовали выкуп
18:10, 11.01.2017
Тест ко Всемирному дню «Спасибо»: проверьте, насколько вы вежливы
18:02, 11.01.20172
Жить в Екатеринбурге оказалось дешевле, чем в Африке
17:55, 11.01.2017
Последний концерт «Смысловых Галлюцинаций» и трансляция в Интернете: чем удивит «Старый новый рок–2017» в Екатеринбурге
17:40, 11.01.2017
Снег в помощь: оперативники нашли грабителя, нападавшего на женщин, по его собственным следам
17:06, 11.01.2017
В Екатеринбурге профессор УрФУ умер на рабочем месте
16:57, 11.01.2017
Женщина на иномарке врезалась в машину полицейского под Екатеринбургом
16:24, 11.01.2017
Вдова застреленного в Реже врача решила требовать компенсацию за его смерть у любовницы
16:15, 11.01.2017
В центре Екатеринбурга установят часы обратного отсчета до ЧМ-2018
16:08, 11.01.2017
Возможно, у него были и другие жертвы: в Нижнем Тагиле задержали грабителя, жестоко избившего пенсионерку
15:46, 11.01.2017
Хорошо повеселились втроем: в Екатеринбурге в новогоднюю ночь братья с девушкой разнесли номер в отеле «Хаятт»
15:00, 11.01.2017
Более половины суицидов в Свердловской области происходит из-за пьянства
14:50, 11.01.2017
Пропавшую в Нижнем Тагиле молодую маму могли убить: следователи возбудили уголовное дело
14:30, 11.01.2017
С рейса Сочи – Екатеринбург сняли буйного уральца
14:25, 11.01.2017
Лицо хорошее, а человек… оказался разбойником. В Екатеринбурге поймали мужчину, напавшего с ножом на продавца магазина
14:05, 11.01.2017
Екатеринбуржцы стали чаще ссориться с родственниками из-за новогодних каникул
13:55, 11.01.2017
Ставим рекорды: в новогодние каникулы Екатеринбург накрыло месячной нормой снега
13:05, 11.01.2017
Екатеринбуржцев попросили поделиться фотографиями Городского пруда для выставки
12:46, 11.01.20172
Не доставайся же ты никому! В Верхней Салде мужчина напал с ножом на любимую, чьи родители отказались выдавать ее замуж
12:30, 11.01.2017
Десять незнакомых слов, которые жители Екатеринбурга чаще всего искали в «Яндексе»
12:14, 11.01.2017
Екатеринбурженка оказалась в Стамбуле в разгар снегопадов и нафотографировала турецких снеговиков
12:10, 11.01.2017
В магазинах Асбеста обнаружили десятки литров нелегальной спиртосодержащей жидкости
11:17, 11.01.2017
Возле машины пропавшей в Нижнем Тагиле мамы двоих детей нашли кровь
10:50, 11.01.2017
В Екатеринбурге пропал десятилетний ребенок
10:32, 11.01.2017
В Екатеринбурге закрылся еще один супермаркет «Семь ключей»
09:49, 11.01.2017
Покупка квартиры на маткапитал: имеют ли муж и дети право на доли в таком жилье?
09:16, 11.01.2017
В Екатеринбурге Макаровский мост будут перекрывать во время реконструкции
09:11, 11.01.2017
Екатеринбургский психолог рассказала, какие мультики показывать детям, чтобы не навредить
09:00, 11.01.20172
Спасатели эвакуировали 13 человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
08:54, 11.01.2017
В Екатеринбурге перекроют не расчищенные от снега улицы
08:29, 11.01.2017
Пройдете ли вы «Тест на идиота», который помогает немецким водителям доказать, что они дружат с головой
20:47, 10.01.20178
Два в центре, один во Втузгородке: в Екатеринбурге заработали три новых отеля
20:35, 10.01.2017
В Екатеринбурге почти за 200 миллионов рублей выставили на продажу популярный пляжный комплекс
19:59, 10.01.2017
10 января в Екатеринбурге: звезда по ошибке и конец вспышки кори
19:31, 10.01.2017
Кто-то не хочет платить: в Региональной энергетической комиссии Свердловской области прошли обыски
19:07, 10.01.2017
В Нижнем Тагиле ищут 28-летнюю мать двоих детей, пропавшую по пути на работу
19:00, 10.01.2017
В Екатеринбурге с работницы паспортного стола взыскали больше миллиона рублей за покупку квартиры
18:39, 10.01.20171
Жители южных республик оказались добрее русских продавщиц: в Екатеринбурге стартовал проект «Теплые места»
18:35, 10.01.2017
Замглавы МУГИСО Александр Самбурский повторно отстранен от работы
18:24, 10.01.2017

10-летнего мальчика, сбежавшего из социального центра в Екатеринбурге, нашли у родных

10-летнего мальчика, сбежавшего из социального центра в Екатеринбурге, нашли у родных
16+
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Семейная пара собирается усыновить Ваню.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

В Екатеринбурге нашелся 10-летний Иван Юрченко, которого искали с 10 января. Все это время ребенок находился у дальних родственников, которые собираются его усыновить, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Мальчик 10 января около 12:00 ушел из Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» и пропал. Розыском Вани занимались личный состав территориальных ОВД и комплексные силы полиции. Поздно вечером 11 января в полицию сообщили, что подросток находится в доме у родственников.

В итоге выяснилось, что мальчик сбежал из социально центра к родственникам, которые жили в частном доме в Ленинском районе. Но, придя туда, Ваня увидел, что в доме больше никто не живет.

Подросток обратился за помощью к соседям. Они связались с родственниками мальчишки, которые приехали и забрали его. Семейная пара, которая взяла Ваню к себе, позвонила в полицию и сообщила, что он в порядке.

  • Дальние родственники, у которых был Ваня – муж и жена – сами воспитывают троих детей. Сейчас они собирают документы, чтобы усыновить Ивана.
  • Пока мальчика вернули в социальный центр. 
  • В Нижнем Тагиле в ночь на 12 января нашли тело Дарьи Зембицкой. Молодую маму искали несколько дней. Под подозрение в убийстве попал ее бывший муж.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 12.01.2017, 10:40
Тэги: Дети, Розыск
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Скорая помощь Ту 154 Дети Мультимедиа Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Сибирская язва Доска позора Дом-2 Отключение света Уралмаш, Эльмаш История Екатеринбурга Экономика Военный репортаж Футбол Новый год ЖКХ Баскетбол Расстрел на Депутатской Погода ДТП Новости России Гололед ИГИЛ Репортаж Кто заработал Строительство Интервью Путин Приостановка полетов в Египет МЧС В Екатеринбурге -40 градусов Экономия Школа Тест Религия Парковки Недвижимость Еда Производство Шоу-бизнес Горячее Расстрел Обрушение крыши на Калинина Мужчины Криминал Семья Здоровье Грипп Растения Суд Музыка Мировые новости Горящие авто Мода Высокие технологии Кризис и санкции Корь Красота Взятки Психология Скандалы Личное Мистика Снос монастыря на Качканаре Дело Пьянкова Выставки Искусство Храм святой Екатерины Ельцин-центр Мотоциклы Секс Рейтинг Пожар Взрыв Хэллоуин-2015 Культура Необычное Происшествия Медицина Эксклюзив Общественный транспорт Рецензия Новости Самолет Новости дня Фото Грипп в Екатеринбурге Пусть говорят Конкурсы Деньги Смерть Самолет Минобороны упал в Якутии ЧМ-2018 В Египте разбился самолет с российскими туристами Политика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Ловец покемонов СМИ Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Интернет Коллекторы Дороги Видео Слухи Спорт ЗАГС Катастрофа Скандал с Новиковым Жизнь в городе Бизнес Афиша Опрос ГИБДД Убийство в Рахмангулово Хоккей Бэби-боксы Дорожные воины Лайфхак Розыск Туризм Знаменитости Биатлон Крушение самолета под Ростовом Приговор Лошагину Статистика Война ритуальных агентств История успеха Студенты Волейбол Женщины Голодовка в колонии Отдых Авто Отношения Ошибки врачей Образование Расписание Транспорт Животные Позитив Развлечения ВУЗ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru