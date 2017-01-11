10-летнего мальчика, сбежавшего из социального центра в Екатеринбурге, нашли у родных

Семейная пара собирается усыновить Ваню.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

В Екатеринбурге нашелся 10-летний Иван Юрченко, которого искали с 10 января. Все это время ребенок находился у дальних родственников, которые собираются его усыновить, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Мальчик 10 января около 12:00 ушел из Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» и пропал. Розыском Вани занимались личный состав территориальных ОВД и комплексные силы полиции. Поздно вечером 11 января в полицию сообщили, что подросток находится в доме у родственников.

В итоге выяснилось, что мальчик сбежал из социально центра к родственникам, которые жили в частном доме в Ленинском районе. Но, придя туда, Ваня увидел, что в доме больше никто не живет.

Подросток обратился за помощью к соседям. Они связались с родственниками мальчишки, которые приехали и забрали его. Семейная пара, которая взяла Ваню к себе, позвонила в полицию и сообщила, что он в порядке.