Муж погибшей молодой мамы из Нижнего Тагила сознался в ее убийстве на «детекторе лжи»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
Тело нашли в сугробе на Серебрянском тракте
— Подозреваемый, который работает водителем такси, под прессом неопровержимых улик дал признательные показания. С ним уже проведен следственный эксперимент с выходом на место ЧП. Мужчина пытался ввести в заблуждение сыщиков, утверждая, что сам лично искал свою бывшую супругу. Для этого он обращался в детский садик, где должны были находиться его двое сыновей, отправлял СМС жене, чтобы узнать завелась ли ее машина, — прокомментировал Валерий Горелых. — Словом, пытался запутать следы, но обвести вокруг пальца оперуполномоченных ему не удалось. Было проведено исследование на полиграфе, который показал, что мужчина соврал.
Возможно, они поссорились, и на эмоциях Сергей убил жену
- В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение необходимых следственных действий: допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебная медицинская экспертиза тела женщины в целях установления давности и причины смерти. Выясняются мотив убийства. Расследование уголовного дела продолжается.
- Как пояснил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Свердловской области Никита Савинцев, случаи совершения убийств близкими родственниками либо супругами потерпевших происходят периодически. В 2015 году на территории области было зафиксировано 7 случаев, когда убийцей был супруг или супруга потерпевшего.
- Раскрываемость убийств в Свердловской области находится на достаточно высоком уровне: за 2016 год она составила 92%.
- Дарья Зембицкая пропала в Нижнем Тагиле 9 января. Ее искали родные и полиция. У девушки остались двое маленьких детей.
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