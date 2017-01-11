Муж погибшей молодой мамы из Нижнего Тагила сознался в ее убийстве на «детекторе лжи»

Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Свердловские полицейские и следователи СК сегодня, 12 января, подтвердили, что главным подозреваемым в убийстве пропавшей Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила стал ее бывший муж, Сергей Какшин . Под давлением улик мужчина во всем признался и прошел тест на «детекторе лжи», который подтвердил его слова.

Тело нашли в сугробе на Серебрянском тракте

Как рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 27-летняя Дарья Зембицкая, мать двоих детей, стала жертвой своего бывшего супруга, Сергея Какшина. Ее тело сыщики обнаружи ли в сугробе у дороги, примерно в 400 метрах от жилого дома на Серебрянском тракте.

— Подозреваемый, который работает водителем такси, под прессом неопровержимых улик дал признательные показания. С ним уже проведен следственный эксперимент с выходом на место ЧП. Мужчина пытался ввести в заблуждение сыщиков, утверждая, что сам лично искал свою бывшую супругу. Для этого он обращался в детский садик, где должны были находиться его двое сыновей, отправлял СМС жене, чтобы узнать завелась ли ее машина, — прокомментировал Валерий Горелых. — Словом, пытался запутать следы, но обвести вокруг пальца оперуполномоченных ему не удалось. Было проведено исследование на полиграфе, который показал, что мужчина соврал.

Возможно, они поссорились, и на эмоциях Сергей убил жену

Одной из причин трагедии могла стать ссора между бывшими супругами, которые развелись летом 2016 года, но рассматриваются и другие варианты.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области, подозреваемый был задержан у себя дома по месту жительства, впоследствии он написал явку с повинной и самостоятельно показал, где спрятал тело убитой им девушки.

В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение необходимых следственных действий: допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебная медицинская экспертиза тела женщины в целях установления давности и причины смерти. Выясняются мотив убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас Сергей Какшин содержится под стражей. За убийство молодой мамы ему грозит срок до 15 лет.

Как пояснил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Свердловской области Никита Савинцев, случаи совершения убийств близкими родственниками либо супругами потерпевших происходят периодически. В 2015 году на территории области было зафиксировано 7 случаев, когда убийцей был супруг или супруга потерпевшего.

Раскрываемость убийств в Свердловской области находится на достаточно высоком уровне: за 2016 год она составила 92%.

Дарья Зембицкая пропала в Нижнем Тагиле 9 января. Ее искали родные и полиция. У девушки остались двое маленьких детей.