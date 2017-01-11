Друзья убитой в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой собирают деньги, чтобы помочь ее маленьким сыновьям

Они опубликовали реквизиты мамы и сестры погибшей девушки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Друзья погибшей от рук бывшего мужа 28-летней Дарьи Зембицкой и люди, которых шокировала эта история, сегодня, 12 января, организовали в Интернете сбор денежных средств, чтобы помочь родственникам. В группе памяти девушки сообщается, что деньги пойдут на похороны девушки и двум ее маленьким сыновьям-погодкам.

- Поможем детишкам, чем сможем. Все-таки они замечательные, пускай они будут знать, что есть мы. Мы их не забудем никогда, а Дашенька в наших сердцах, - написал в группе помощи один из подписчиков Евгений Касьянов. - Ни одной лишней копейки не уйдет налево. Я попрошу скинуть скриншоты с поступлениями у Екатерины. Могу вам предоставить на похоронах, либо обратитесь к ней сами, - пообещал друг погибшей Евгений Маяковский.

Между тем, родственники Дарьи Зембицкой сообщили, что ее похоронят в эту субботу.

Вместе с тем в Интернете активизировали мошенники, которые оставляют сообщения в Одноклассниках и ВКонтакте с просьбой перевести деньги на помощь семье Дарье Зембицкой. Друзья погибшей просят желающих помочь быть внимательнее и переводить деньги только на карты ее родных.

Деньги на помощь семье погибшей Дарьи Зембицкой принимают на карты ее мамы и сестры. Реквизиты опубликованы ниже:

IRINA ZEMBITSKYA

Номер карты:

639002169030975052

ЕKATERINA ВRYLYAKOVA

Номер карты:

4276160018923517