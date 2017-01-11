Друзья убитой в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой собирают деньги, чтобы помочь ее маленьким сыновьям

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
Друзья погибшей от рук бывшего мужа 28-летней Дарьи Зембицкой и люди, которых шокировала эта история, сегодня, 12 января, организовали в Интернете сбор денежных средств, чтобы помочь родственникам. В группе памяти девушки сообщается, что деньги пойдут на похороны девушки и двум ее маленьким сыновьям-погодкам.
- Поможем детишкам, чем сможем. Все-таки они замечательные, пускай они будут знать, что есть мы. Мы их не забудем никогда, а Дашенька в наших сердцах, - написал в группе помощи один из подписчиков Евгений Касьянов.
- Ни одной лишней копейки не уйдет налево. Я попрошу скинуть скриншоты с поступлениями у Екатерины. Могу вам предоставить на похоронах, либо обратитесь к ней сами, - пообещал друг погибшей Евгений Маяковский.
Между тем, родственники Дарьи Зембицкой сообщили, что ее похоронят в эту субботу.
Вместе с тем в Интернете активизировали мошенники, которые оставляют сообщения в Одноклассниках и ВКонтакте с просьбой перевести деньги на помощь семье Дарье Зембицкой. Друзья погибшей просят желающих помочь быть внимательнее и переводить деньги только на карты ее родных.
Деньги на помощь семье погибшей Дарьи Зембицкой принимают на карты ее мамы и сестры. Реквизиты опубликованы ниже:
IRINA ZEMBITSKYA
Номер карты:
639002169030975052
ЕKATERINA ВRYLYAKOVA
Номер карты:
4276160018923517
- О том, что 28-летнюю Дарью Зембицкую нашли мертвой, в ночь на 12 января сообщила ее сестра Екатерина. Тело было закопано в сугробе на трассе.
- Вину в убийстве Даши взял на себя ее бывший муж Сергей. Предполагаемая причина убийства – ссора между бывшими супругами. Между тем, знакомые Дарьи вспоминают, что она была очень скромной и спокойной девушкой.
- Даша и Сергей развелись летом 2016 года. У них остались двое сыновей в возрасте 5 и 6 лет. Вскоре после развода у Даши начались новые отношения. Сергей же продолжал приходить к ней, чтобы увидеться с сыновьями.
- С заявлением о пропаже Дарьи в полицию обратился ее бывший муж. Он рассказал будто не смог до нее дозвониться. Потом он набрал номер детского сада, и там ответили, что бывашая жена не привезла утром детей. Мужчина приехал в квартиру Зембицкой и нашел там детей, сидящих в полном одиночестве. Он собрал их и отвез в садик. Вскоре после этого возле машины Даши нашли капли крови и вырванные волосы.
- Сейчас Сергей находится под стражей. За убийство бывшей жены ему грозит до 15 лет лишения свободы.