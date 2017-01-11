Тагильчанка Дарья Зембицкая была еще жива, когда муж закопал ее в сугробе

Точные причины смерти девушки выясняет следствие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Стали известны подробности гибели 27-летней тагильчанки Дарьи Зембицкой , в убийстве которой сознался ее бывший муж Сергей Какшин . Девушка пропала 9 января, а ее тело было найдено вчера в сугробе у дороги.

Подкараулил у подъезда

Как написало местное АН «Между строк», бывший муж напал на Дарью, когда она вышла с аккумулятором, чтобы завести машину.

По словам следователя следственного отдела СУ СКР по Нижнему Тагилу Вячеслава Негру, выяснилось, что рано утром 9 января Зембицкая вышла во двор их дома с аккумулятором для своего автомобиля. И тут ее уже ждал бывший муж, Сергей Какшин. Как рассказали мама и сестра погибшей, он тяжело переживал их развод, который был летом 2016 года, и часто предъявлял Даше претензии. Об их ссорах также знали знакомые и соседи семьи — ругающихся супругов было часто слышно.

Избил и увез на трассу

Как рассказал источник «Между строк», между Дарьей и Сергеем прямо на улице произошел конфликт. Бывший муж ударил ее один раз, а потом стал избивать. На снегу около автомобиля были найдены капли крови

Когда девушка потеряла равновесие и упала, Сергей засунул ее в свой автомобиль и увез в Серебрянку. Возможно, женщина уже была без сознания. За городом экс-супруг выбрал сугроб побольше и закопал Дарью в снег, а затем уехал с места происшествия. Судя по всему, в этот момент Зембицкая была еще жива и ее можно было спасти, но на улице был мороз. Точные причины смерти будут известны после вскрытия.