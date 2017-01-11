Тело Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила нашли в сугробе на трассе: под подозрением бывший муж

Бывший муж показал место, где спрятал тело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
Сегодня, 12 января, родные сообщили о том, что было обнаружено тело Дарьи Зембицкой. Сестра уверена - преступление совершил бывший супруг Дарьи.
Дарья Зембицкая с бывшим мужем
- Только что из полиции. Поиски заканчиваются. Нашли тело, опознали нашу Дашеньку. Муж показал полиции, куда он ее закопал... На трассе в снегу!!! - рассказала она.
Место, где обнаружили тело
Сестра поделилась своими эмоциями на этот счет.
- Я не понимаю КАК можно поступить с человеком который с тобой делился самым сокровенным, строил планы на будущее,доверял тебе, терпел и прощал, делил с тобой самые радостные моменты жизни, любила... который тебе родил двух прекрасных сыновей, - поделилась эмоциями сестра девушки. - Она просто хотела быть счастлива.
Сейчас следствие продолжается.
- Дарья пропала 9 января. На следующий день родные сообщили о каплях крови, найденных около ее машины.