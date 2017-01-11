Тело Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила нашли в сугробе на трассе: под подозрением бывший муж

Бывший муж показал место, где спрятал тело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Дарья Зембицкая с бывшим мужем

- Только что из полиции. Поиски заканчиваются. Нашли тело, опознали нашу Дашеньку. Муж показал полиции, куда он ее закопал... На трассе в снегу!!! - рассказала она.

Место, где обнаружили тело

Сестра поделилась своими эмоциями на этот счет.

- Я не понимаю КАК можно поступить с человеком который с тобой делился самым сокровенным, строил планы на будущее,доверял тебе, терпел и прощал, делил с тобой самые радостные моменты жизни, любила... который тебе родил двух прекрасных сыновей, - поделилась эмоциями сестра девушки. - Она просто хотела быть счастлива.