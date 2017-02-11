Следователи назвали причину смерти двухлетнего мальчика при пожаре под Серовом

Основная версия пожара – неисправность печного отопления.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017
Двухлетний мальчик поздним вечером 10 февраля погиб при пожаре в частном доме в поселке Ключевом Серовского района, отравившись угарным газом, об этом сообщили в пресс-службе СКР. На его теле не нашли внешних повреждений.
По предварительным данным, очагом возгорания стала печь. Пожар вспыхнул в 19.52 в двухквартирном одноэтажном доме на улице Совхозной в поселке Ключевом. В момент пожара в доме находилась пожилая женщина с двумя маленькими внуками. Одного из внуков она успела вынести из горящего дома живым. Спасти второго она не успела.
- Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. Огонь повредил стены, потолок и личные вещи жильцов. Пожар тушили восемь спасателей.
- Сейчас следователи, МЧС и полиция устанавливают все обстоятельства пожара и смерти мальчика. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.
- Основная версия возникновения пожара – неисправность печного отопления.