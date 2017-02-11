В Екатеринбурге загорелась недостроенная высотка

Люди в пожаре не пострадали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017
В субботу, 11 февраля, около 21:00 на улице Братской, 27/2, в Екатеринбурге загорелась недостроенная многоэтажка. Там горело помещение, расположенное на третьем этаже, сообщили пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Огонь повредил порядка 40 квадратных метров помещения. Там сгорели строительные инструменты и мебель.
- Пожар на Братской тушили семь огнеборцев. К тушению привлекали три пожарные машины.
- Известно, что в пожаре никто не пострадал.