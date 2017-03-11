«Ребенка на эту окраину могли привезти специально»: в Серове найден обезглавленный труп младенца

По тревоге поднят весь весь личный состав полиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

В Серове полиция ведет расследование в связи с обнаружением обезглавленного трупа младенца, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

От чего умер ребенок

Как сообщается, тело было найдено еще в пятницу, 10 марта, в гаражах. На теле присутствуют следы укусов животных, труп обезглавлен. Точная причина смерти ребенка будет названа после вскрытия.

«Вся полиция поднята по тревоге»

Как рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа, служебно-розыскная собака, обученная работе по следу, а также судебный эксперт и представители Следственного комитета. Личный состав полиции из подразделений по делам несовершеннолетних, службы уголовного розыска, а также участковые сразу же были подняты по тревоге и ориентированы на установление личности погибшего малыша и нахождению его матери.