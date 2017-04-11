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На станции Екатеринбург-Сортировочный в цистерне с бензином обнаружили дыру, часть топлива успела вытечь

На станции Екатеринбург-Сортировочный в цистерне с бензином обнаружили дыру, часть топлива успела вытечь
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Фото: 66.mchs.gov.ru
ЧП случилось при формировании состава.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

На железнодорожной станции Екатеринбург – Сортировочный вечером 11 апреля при осмотре состава сотрудники обнаружили течь в цистерне с бензином, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
 
 
Были приняты оперативные меры. Сотрудники Свердловской железной дороги отбуксировали цистерну на запасные пути для перекачки бензина. Для обеспечения безопасности к месту происшествия был направлен пожарный поезд. 

— В ликвидации последствия происшествия были задействованы 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Из них от МЧС России  8 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия ущерба окружающей среде и населению не было, — уточнили в МЧС.

Протечка устранена.
 
 
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Марина Подкорытова, 12.04.2017, 08:54
Тэги: Происшествия, Фото
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