На станции Екатеринбург-Сортировочный в цистерне с бензином обнаружили дыру, часть топлива успела вытечь

ЧП случилось при формировании состава.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

На железнодорожной станции Екатеринбург – Сортировочный вечером 11 апреля при осмотре состава сотрудники обнаружили течь в цистерне с бензином, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Были приняты оперативные меры. Сотрудники Свердловской железной дороги отбуксировали цистерну на запасные пути для перекачки бензина. Для обеспечения безопасности к месту происшествия был направлен пожарный поезд.

— В ликвидации последствия происшествия были задействованы 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Из них от МЧС России 8 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия ущерба окружающей среде и населению не было, — уточнили в МЧС.

Протечка устранена.