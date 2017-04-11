Не трогайте тело на дороге: в Екатеринбурге на врачей скорой напал пьяный мужчина, к которому они приехали на помощь

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
— В 11.21, в дежурную часть отдела полиции № 8 от медика скорой помощи поступило сообщение о нападении на них неизвестного мужчины. На место происшествия, к дому на Ясной, 24, прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что на телефон «03» позвонили прохожие и сообщили, что во дворе дома лежит мужчина. Прибывшая на место бригада медиков начали осматривать гражданина, он находился в сознании, но с признаками алкогольного опьянения: от него сильно пахло спиртным, — сообщили в полиции.
— В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК Российской Федерации (Хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — уточнили в ведомстве.