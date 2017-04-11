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Не трогайте тело на дороге: в Екатеринбурге на врачей скорой напал пьяный мужчина, к которому они приехали на помощь

Не трогайте тело на дороге: в Екатеринбурге на врачей скорой напал пьяный мужчина, к которому они приехали на помощь
16+
Фото: архив НАШЕЙ
За хулиганские действия ему грозит срок до 5 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

В Екатеринбурге мужчина пытался избить врачей скорой помощи, когда они приехали к нему по вызову. Как оказалось, он был пьян. За хулиганское поведение ему грозит срок до 5 лет, сообщили 12 апреля в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
 
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения екатеринбуржца на бригаду медиков скорой помощи. Происшествие произошло сегодня, в начале 12 дня.

— В 11.21, в дежурную часть отдела полиции № 8 от медика скорой помощи поступило сообщение о нападении на них неизвестного мужчины. На место происшествия, к дому на Ясной, 24, прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что на телефон «03» позвонили прохожие и сообщили, что во дворе дома лежит мужчина. Прибывшая на место бригада медиков начали осматривать гражданина, он находился в сознании, но с признаками алкогольного опьянения: от него сильно пахло спиртным, — сообщили в полиции. 

Неожиданно мужчина стал вести себя неадекватно: ругался матом в адрес врачей, а позже схватил палку и набросился на медиков. Бригада успела заскочить в служебный автомобиль, тогда пьяный хулиган ударил машину скорой, оставив на нем вмятины.
 
Пострадавшие обратились в полицию. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. 55-летний местный житель был направлен на мед освидетельствование.

— В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК Российской Федерации (Хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — уточнили в ведомстве.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 12.04.2017, 17:12
Тэги: Происшествия, Здоровье, Жизнь в городе
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