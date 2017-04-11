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Когда сажают за богохульство: в Екатеринбурге продолжается разбор экспертизы по делу Соколовского

Когда сажают за богохульство: в Екатеринбурге продолжается разбор экспертизы по делу Соколовского
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
«Наша Газета» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 12 апреля 2017 года начинается одиннадцатый день процесса по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

За богохульство в светском государстве не наказывают

С понедельника, 11апреля, в суде начался опрос специалистов, которые участвовали в контрэкспертизе по делу блогера. По приглашению адвокатов выступили лингвист Анна Плотникова и религиовед Зоя Чернышкова.

Анна Плотникова

И Плотникова, и Чернышкова ранее участвовали государственных экспертизах. По признанию экспертов, в деле Соколовского они принимают участие из-за того, что следствие не провело серьезного исследования роликов Соколовского. Например, одним из экспертов, кто писал заключение против Руслана, оказался теолог.

По словам Чернышковой, участие теологов в таких процессах недопустимо, поскольку эти люди изначально придерживаются определенного мировоззрения.

Существуют ли чувства верующего?

Лингвист и религиовед, выступавшие со стороны защиты, не обнаружили в роликах Соколовского ни признаков возбуждения ненависти, ни оскорбления чувств верующих. Чернышкова в свою очередь заявила, что отдельного чувства верующего у человека не существует (несколько дней подряд адвокаты безуспешно пытались узнать у оскорбленных христиан, что такое эти чувства). 

— За богохульство (то есть оскорбление Бога) в светском государстве нет ответственности в законодательстве, — пояснила Чернышкова.

На замечания экспертизы сторона гособвинения парировала формулой: «законом не запрещено». УПК, указывала прокурор, позволял следствию не привлекать комплексную экспертизу по делу Соколовского.


11.02. Доброе утро.

Сегодня ожидается не очень продолжительное заседание.

В коридорах суда все неизменно. Пара поклонников Соколовского, девушка-школьница Руслана Катя (с которой он помолвлен).

 

11.06. Судья зашла в зал. 

Заседание началось с шуток. Адвокат замечает сломанный штатив оператора.

- Кто вам сломал? - спрашивает адвокат. - Приставы?
- Коллеги, - мрачно замечает оператор.

Все смеются, включая судью.

11.08. Далее разбираются с очередью вызова экспертов.

- Нам одного эксперта нужно к 09.30 вызвать. У него самолет в 11.00, - говорит прокурор.
- Не выспимся, - замечает Бушмаков.
- Ложитесь пораньше, - отвечает судья.

Оскорбленные верующие пожаловались на комментарии в сети к их показаниям

11.10. Прокурор начинает с жалобы, что СМИ, вопреки запрету суда, опубликовали в интернете и на YouTube записи допросов свидетелей.

11.12. Далее подается заявление некой Ворошиловой (эксперта), которая просит запретить съемку в суде.

- Я не хочу, чтобы это стало поводом для обсуждения моей позиции в суде, - прочитывает судья.
- Насколько я знаю, есть обращения от лиц, выступавших в суде. Они недовольны, как их показывают в интернете и как их комментируют, - добавляет прокурор.
- Я против запрета. Эксперт выполнял процессуальные обязанности, - вмешивается адвокат.

- Эксперт должна быть готова к обсуждению ее позиции. У нас закрытый суд, - добавляет Бушмаков.
- Да у нас в СМИ высмеивают экспертизу. Но почему тогда этого должны стыдиться? - удивляется Соколовский.
- Если они возмущены публикацией в сети, пусть подают в гражданский суд или заводите еще одно уголовное дело, - усмехается Бушмаков.

11.18. В итоге суд запретил съемку на время допроса эксперта.

11.20. Судья сказала, что лица, ведущие онлайн-трансляцию, будут привлечены к ответственности.
По распоряжению судьи журналисты положили телефоны на колени. Все журналисты сидят под надзором пристава.

11.21. В зал пригласили Марину Ворошилову, сотрудника педагогического университета.

Допрос начинает прокурор.

С 2007 года Ворошилова как филолог занимается материалами по оскорблению чести и достоинства и экстремизма. У нее более 80 исследований по вопросу экстремизма среди молодежи. Работы проводились при поддержке государственных грантов.

11.24. По словам эксперта, в комплексную экспертизу входили два филолога, психолог и были привлечены религиовед (человек, который может дать информацию об определенных терминах), социолог (только в даче конкретных справочных ответов).

- У каждого эксперта были свои методики. Я как филолог могу отвечать за свои методики: логико-семантические и другое. Учитывались рекомендации Минюста России, - говорит эксперт.

Экспертизы проводились по частям. Каждый эксперт сдавал лишь свою часть материала.

11.30. Прокурор продолжает спрашивать.

-Законом предусмотрена синтезированная часть? 

- Мы должны представить общий ответ. У нас не было экспертов, которые не были согласны с выводами других специалистов. Все это предусмотрено законом об экспертизе, - отвечает Ворошилова.

- Разъясните вкратце моменты которые вы отметили как лингвист, по каким признакам вы нашли то, что указали в экспертизе, - спрашивает прокурор.

- Признаки перечислены в методике, это признаки текста, содержащего возбуждающую информацию, признанную опасной: притеснение прав, призыв к совершению насильственаых действий и так далее.
В данных материалах было несколько признаков: создание образа "чужих", по религиозному, по национальному признаку - "хачи" и по социальному - феминистки. Затем признаки притеснения прав - речь шла о депортации мусульман, - отвечает Ворошилова.

- Унижение является одним из признаков возбуждающей информации и созданием образа. Отличительной формой является циничная форма и форма, не соответствующая нормам. В данном случае несоответствие религиоведческой норме. У унижения есть два основных признака - противопоставление верующих и неверующих, и высмеивание или глумление, - продолжает эксперт.

У прокурора больше нет вопросов.

11.36. Слово дают Бушмакову.

- Какие есть обязанности у эксперта?

- Они все перечислены в законе. Если у меня нет, к примеру, объективности, я должна известить следствие, - отвечает Ворошилова.

- Экспертиза заявлена как комплексная. Вы проводите различие между комплексной и комиссионной?

- Естественно. У нас было и то, и другое. У нас было два филолога и это была комиссионная часть.

- А почему два филолога, а остальных экспертов по одному?

- Чтобы не дублировать друг друга.

11.40. Бушмаков интересуется, почему нет синтетической части. Ворошилова ссылается на то, что в классических методиках этого нет.

- Спорных вопросов не было, и привлекать какие-то новые методики не было смысла. Зачем было привлекать что-то сверхъестественное. Хватает классических методик и тех, что мы сами разработали, - отвечает Ворошилова.

11.47. В общих чертах, сейчас в суде идет спор о толковании одних и тех же рекомендаций в методике.

- Эксперты, согласно постановлению Верховного суда, могут не отвечать на прямые вопросы о наличии в тексте призывов к экстремизму или на правовые вопросы, - отмечает Бушмаков.

- Прошу снять этот вопрос, у нас не эксперты задают вопросы, - вмешивается прокурор.

Адвокату приходится переформулировать вопрос.

- Вопрос о целенаправленности действий является правовым?

- Такой вопрос может быть задан дополнительным и, как правило, на него отвечает психолог или социолог, - отвечает Ворошилова.

- Извините, я не отстану. В методиках, которые вы же использовали, говорится, что необходима синтетическая часть.
- Она не прописана в законе в виде отдельной части, - парирует эксперт. - Тогда бы мы не должны были знакомиться с выводами друг друга. А здесь мы ознакомились с выводами друг друга.

11.51. Адвокат продолжает спрашивать.

- На 24-й странице вы пишете "порочащая информация". С чего вы решили, что порочащая? Вы же не юрист? 

- Я могу это использовать как ученый. Это нейтральный термин.

- Вас просили установить, что это порочащее?

- Я использовала это в работе.

Например, ругаться матом нельзя - это является проявлением "циничности".

- Тут суд склонял нашего специалиста...

- Защите занесите замечание письменно, - отчеканивает судья.

- За что?

- Выражайтесь корректнее, - в голосе судьи звучат металлические нотки.

11.58. Начали разбирать ролики Соколовского.

Лингвист произнесла фразу к "х.. привязали" в качестве примера агрессивно окрашенных выражений. Судья просит воздержаться от нецензурной речи.

- А вот вопрос к вам как к филологу. "Мочить в сортире" - как можно расценить? - не унимается Бушмаков.

- Смотря в каком контексте сказать, - отвечает Ворошилова.

- Освещение событий, например, жертвоприношение на асфальте, оценка этих событий подпадает под признаки возбуждения? - спрашивает адвокат.

- Да. Это прописано в методиках, что негативная оценка обычаев является информацией, возбуждающей ненависть или вражду, - отвечает Ворошилова.

- По-вашему, он должен каждый раз запрашивать разрешение суда, прежде чем негативно высказываться?

- Не превращайте суд в спор! - вмешивается эксперт.

 

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Сергей Беляев, 12.04.2017, 11:03
Тэги: Суд, Эксклюзив, Ловец покемонов
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