На улице Монтажников горит склад пиломатериалов

На месте работают 17 спецмашин.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
Пожарные тушат на улице Монтажников склад пиломатериалов, который загорелся сегодня, 12 мая, днем.
- Пожарные принимают все меры по локализации огня и недопущению его распространения на рядом расположенное строение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
На месте пожара работают 17 единиц спецтехники. Количество спасателей и площадь пожара в МЧС пока не называют.
- По сообщению очевидцев, по улице Монтажников сейчас перекрыто движение. Рядом стоит машина реанимации.