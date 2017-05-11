Прокурор, запросившая для Соколовского реальный срок, жила с «оборотнем в погонах»

Екатерина Калинина запрашивала для Соколовского 3,5 года колонии общего режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Журналисты издания Life выяснили интересные подробности из биографии Екатерины Калининой, старшего помощника прокурора Верх-Исетского района, которая выступала гособвинителем в деле Руслана Соколовского.

По словам источника в прокуратуре, 37-летняя Калинина жила в гражданском браке с бывшем начальником отделения по разработке организованных преступных групп и этнических группировок отдела уголовного розыска УМВД, майором полиции Сергеем Рахмановым. У пары растет 7-летний сын.

Его гражданского супруга в апреле 2012 года задержали оперативники ФСБ, когда он получал взятку в размере 7 миллионов рублей. Деньги ему передал китайский предприниматель Чжан Цзиньцин за помощь в возврате ему 46,19 миллиона рублей и 56,7 тысячи долларов США, изъятых во время спецоперации. 7 миллионов были первой частью взятки. Полная сумма «вознаграждения» составляла 14 миллионов рублей.

Кроме того, Сергей Рахманов вместе с коллегой Владимиром Плаксиным «крышевал» массажные салоны, занимающиеся проституцией. За преступления Рахманова осудили на 9 лет строго режима. Также его обязали выплатить штраф в размер 48 миллионов рублей.

- Сергей и Екатерина сознательно не оформляли отношения, чтобы в случае конфликта полиции и прокуратуры не было неудобств. Когда Рахманова арестовали, Калинина заявила, что не знает ничего о его теневой деятельности и больше не поддерживает с ним отношения, - сообщил источник Life.

Между тем, после задержания Сергея Рахманова женщина отсудила себе совместно приобретенный автомобиль «Тойота – Ленд крузер 120», на котором ездит до сих пор. Интересно, что государственный номер машины совпадает с номером уголовное статьи за экстремизм, по которой судили Руслана Соколовского.