В Екатеринбурге с балкона многоэтажки выпал мужчина: он был в гостях

Вероятно, это был несчастный случай.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
В Екатеринбурге из окна дома на Папанина выпал мужчина. Как написал 12 мая ЕАН, он был в гостях и вышел на балкон многоэтажки.
Тело нашли около дома №3 на Папанина. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ЧП случилось около двух дня в четверг, 11 мая.
В пресс-службе регионального управления СКР информацию подтвердили. Сообщение в ведомство поступило вечером 11 числа, проводится доследственная проверка.
– По данным осмотра места происшествия и по материалам проверки, не исключен несчастный случай, следов насильственной смерти на теле нет, — отметили в управлении СКР по Свердловской области.
- Погибшим оказался мужчина среднего возраста. В многоэтажке, из окна которой он выпал, он был в гостях и вышел на балкон.