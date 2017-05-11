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Спасатели эвакуировали взрослых и ребенка из горящего дома в Екатеринбурге

Спасатели эвакуировали взрослых и ребенка из горящего дома в Екатеринбурге
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Площадь пожара достигла 400 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Екатеринбурге на улице Калинина на площади 400 квадратных метров сгорел двухэтажный барак, сообщили в службе спасения «Сова» 11 мая.
 
Пожар на улице Калинина, 59 начался около 23 часов 11 мая. На площади 400 квадратных метров горела кровля деревянного двухэтажного дома, который был частично отселен. На место возгорания прибыли восемь пожарных машин и 23 спасателя, пожару присвоили повышенный уровень опасности.
 
 
Пожарные эвакуировали из горящего дома двух взрослых и ребенка, пострадавших нет. Локализовать огонь удалось к полуночи. Причины пожара выясняются.
 
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 12.05.2017, 08:51
Тэги: Фото, Пожар
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