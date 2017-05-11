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В Екатеринбурге прокуратура проверит транспортную компанию, маршрутка которой загорелась прямо на ходу

В Екатеринбурге прокуратура проверит транспортную компанию, маршрутка которой загорелась прямо на ходу
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Фото: commonjs.wikimedia.org
Надзорное ведомство оценит, в каком состоянии находится автопарк перевозчика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Случаем с маршруткой, у которой на ходу загорелось колесо, заинтересовались в областной прокуратуре. В связи с чем надзорное ведомство проведет проверку в транспортной компании, которой принадлежит злополучный автобус.

Инцидент произошел днем 12 мая в районе Южного автовокзала. Пассажиры автобуса № 014 увидели, что у него горит заднее колесо, когда они ехали по улице Щорса. После чего люди покинули салон маршрутки.

Теперь областная прокуратура совместно со специалистами Госавтоинспекции проверит, как в транспортной компании, которая обслуживает 014-й маршрут, соблюдаются требования  законодательства о безопасности дорожного движения и организации перевозки пассажиров.

– Будет дана оценка тому, как перевозчик соблюдает лицензионные требования безопасности технического состояния автопарка, – добавили в облпрокуратуре.

  • Заметим, что маршрут № 014 обслуживает транспортная компания "Уралтрансгрупп". Однако там не смогли оперативно прокомментировать инцидент, произошедший с их автобусом.

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Евгений Светлый, 12.05.2017, 17:35
Тэги: Происшествия, Пожар
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