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В батутном парке Екатеринбурга пострадали 10-летние дети: у них перелом позвоночника

В батутном парке Екатеринбурга пострадали 10-летние дети: у них перелом позвоночника
16+
Фото: uralstudent.ru
Следственный комитет проводит проверку заведения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Екатеринбурге в батутном парке дети получили переломы нескольких позвонков. Следственный комитет 12 мая организовал проверку.
 
Как написал Ura.ru, пострадали мальчик и девочка, одноклассники: они получили компрессионные переломы позвоночника в батутном парке «Отрыв». 
 
Как рассказал отец 10-летнего мальчика, в марте тот прыгал в парке под руководством инструктора, пожаловался, что болит спина. 

— Он немного полежал, боль утихла, и мы пошли дальше гулять. Но постепенно боль вернулась, стала сильнее. Через неделю поехали в девятую детскую больницу, и там узнали о том, что у сына компрессионный перелом 6, 8, 9, 11 позвонков, — отметил Дмитрий.

Мальчика сразу госпитализировали, ближайшие полгода ему предстоит ходить в корсете. Причем можно будет лишь стоять или лежать.
 
Через две недели в том же батутном парке пострадала одноклассница мальчика.

— Я отпустила Алену в батутный парк. Вечером дочь мне ничего не сказала, лишь на другой день пожаловалась на боли в спине. Спустя несколько дней мы пошли к хирургу, был сделан рентгеновский снимок, который показал перелом позвоночника. В тот же день Алену госпитализировали в девятую детскую больницу. Выяснилось, что у нее компрессионный перелом 4, 5, 6 и 7 позвонков, — рассказала Ura.ru мама 10-летней девочки.

В следственном комитете уточнили, что информация о ЧП у них есть, проводится проверка.

— Будет даваться правовая оценка ситуации на предмет наличия в действиях сотрудников развлекательного заведения признаков противоправного деяния, предусматривающего ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

  • По итогам проверочных мероприятий ситуации будет дана объективная и принципиальная правовая оценка.
  • В травматологическом отделении детской поликлиники уточнили, что только за последний месяц к ним приходили четверо детей, травмировавшихся на батутах.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 12.05.2017, 19:40
Тэги: Дети, Происшествия, Здоровье
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