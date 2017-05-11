В батутном парке Екатеринбурга пострадали 10-летние дети: у них перелом позвоночника

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
— Он немного полежал, боль утихла, и мы пошли дальше гулять. Но постепенно боль вернулась, стала сильнее. Через неделю поехали в девятую детскую больницу, и там узнали о том, что у сына компрессионный перелом 6, 8, 9, 11 позвонков, — отметил Дмитрий.
— Я отпустила Алену в батутный парк. Вечером дочь мне ничего не сказала, лишь на другой день пожаловалась на боли в спине. Спустя несколько дней мы пошли к хирургу, был сделан рентгеновский снимок, который показал перелом позвоночника. В тот же день Алену госпитализировали в девятую детскую больницу. Выяснилось, что у нее компрессионный перелом 4, 5, 6 и 7 позвонков, — рассказала Ura.ru мама 10-летней девочки.
— Будет даваться правовая оценка ситуации на предмет наличия в действиях сотрудников развлекательного заведения признаков противоправного деяния, предусматривающего ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
- По итогам проверочных мероприятий ситуации будет дана объективная и принципиальная правовая оценка.
- В травматологическом отделении детской поликлиники уточнили, что только за последний месяц к ним приходили четверо детей, травмировавшихся на батутах.