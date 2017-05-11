В батутном парке Екатеринбурга пострадали 10-летние дети: у них перелом позвоночника

Следственный комитет проводит проверку заведения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Екатеринбурге в батутном парке дети получили переломы нескольких позвонков. Следственный комитет 12 мая организовал проверку.

Как написал Ura.ru, пострадали мальчик и девочка, одноклассники: они получили компрессионные переломы позвоночника в батутном парке «Отрыв».

Как рассказал отец 10-летнего мальчика, в марте тот прыгал в парке под руководством инструктора, пожаловался, что болит спина.

— Он немного полежал, боль утихла, и мы пошли дальше гулять. Но постепенно боль вернулась, стала сильнее. Через неделю поехали в девятую детскую больницу, и там узнали о том, что у сына компрессионный перелом 6, 8, 9, 11 позвонков, — отметил Дмитрий.

Мальчика сразу госпитализировали, ближайшие полгода ему предстоит ходить в корсете. Причем можно будет лишь стоять или лежать.

Через две недели в том же батутном парке пострадала одноклассница мальчика.

— Я отпустила Алену в батутный парк. Вечером дочь мне ничего не сказала, лишь на другой день пожаловалась на боли в спине. Спустя несколько дней мы пошли к хирургу, был сделан рентгеновский снимок, который показал перелом позвоночника. В тот же день Алену госпитализировали в девятую детскую больницу. Выяснилось, что у нее компрессионный перелом 4, 5, 6 и 7 позвонков, — рассказала Ura.ru мама 10-летней девочки.

В следственном комитете уточнили, что информация о ЧП у них есть, проводится проверка.