В Екатеринбурге задержали насильника и убийцу 14-летней Оли Медведевой, чье обезображенное тело нашли на стадионе в 2011

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
— Даже повидавшие много страшного оперуполномоченные были в шоке от жестокости, с которой кто-то изуверски изнасиловал и расправился с ребенком. Долгих пять с половиной лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. Но профессионалы сыскного дела сумели его вычислить и изобличить, — рассказал НАШЕЙ официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — На причастность к ЧП сыщиками ОВД были проверены алиби порядка 4,5 тысяч мужчин. Вывели на чистую воду подозреваемого и, таким образом, раскрыли преступление лично заместитель начальника «убойного» отдела УУР ГУ МВД подполковник полиции Владимир Мерзляков и руководитель 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК подполковник юстиции Сергей Мальцев.
Поймали с трудом: мужчина раньше судим не был
— Мужчина официально нигде не трудоустроен, жил на пенсию женщины, иногда подрабатывал электриком. Отношения ни с бывшей женой, ни с сыном он не поддерживал. В момент задержания и обыска по месту жительства вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики, — уточнил Горелых.
Проверили более 4,5 тысяч человек и провели более 1000 экспертиз
— Общедоступность места преступления, а также ночь и прошедний ливень оставили следователям крайне мало доказательств, но благодаря качественной работе следователей и новым экспертно-криминалистическим методикам, в ходе расследования были получены образцы, по которым можно было вычислить лицо, причастное к убийству, — уточнили в СК РФ по Свердловской области.
- Также проводились обыски и иные мероприятия, направленные на раскрытие убийства девочки: изучены более 3 тысяч документов, проанализирована биллинговая информация, включающая сведения о более чем 3 миллионах соединений абонентов сотовой связи. При содействии Главного управления криминалистики СК по всей территории России собраны сведения о десятках аналогичных преступлений, которые также оставались не раскрытыми, при этом каждый из уличенных в стране серийных преступников проверялся на причастность к расследуемому преступлению.
Совпали результаты анализов ДНК
- С учетом установленных следователями СКР деталей убийства 14-летней девочки, задержанному мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и п.«к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).
— Проведя огромный объем работ, полиции и следователям удалось вычислить убийцу. Обещанный миллион рублей за дополнительные сведения не выдавался в связи с тем, что информация о личности преступника никем предоставлена не была, установили злоумышленника сыщики собственными усилиями. Судя по всему, девочка с убийцей знакома не была, он, вероятнее всего, случайно увидел ее на стадионе возле школы, — уточнил НАШЕЙ Валерий Горелых.
- Год назад свердловская полиция обещала за помощь в поимке убийцы 14-летней Оли Медведевой миллион рублей. Расчлененное тело девочки нашли 18 сентября 2011 года на школьном стадионе на Белореченской, 25. Неизвестный изнасиловал девочку, нанес ей несколько ножевых ранений, перерезал горло, отрезал ей грудь и вспорол живот. Тело Оли нашел местный житель, когда утром выгуливал собаку.