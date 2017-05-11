В Екатеринбурге задержали насильника и убийцу 14-летней Оли Медведевой, чье обезображенное тело нашли на стадионе в 2011

Им оказался 47-летний местный житель: совпал анализ ДНК.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Екатеринбурге раскрыли зверское убийство подростка. Сыщики управления угрозыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из регионального СК 10 мая нашли и задержали подозреваемого в страшном убийстве 14-летней школьницы , Оли Медведевой. Ее тело было обнаружено еще в 2011 году на стадионе в Верх-Исетском районе, рассказали в пресс-службе свердловского главка 12 мая.

— Даже повидавшие много страшного оперуполномоченные были в шоке от жестокости, с которой кто-то изуверски изнасиловал и расправился с ребенком. Долгих пять с половиной лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. Но профессионалы сыскного дела сумели его вычислить и изобличить, — рассказал НАШЕЙ официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — На причастность к ЧП сыщиками ОВД были проверены алиби порядка 4,5 тысяч мужчин. Вывели на чистую воду подозреваемого и, таким образом, раскрыли преступление лично заместитель начальника «убойного» отдела УУР ГУ МВД подполковник полиции Владимир Мерзляков и руководитель 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК подполковник юстиции Сергей Мальцев.

Поймали с трудом: мужчина раньше судим не был

Задержанным подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель Андрей 1969 года рождения. Как отметил Горелых, это замкнутый и необщительный гражданин, который живет в трехкомнатной квартире со своей мамой.

— Мужчина официально нигде не трудоустроен, жил на пенсию женщины, иногда подрабатывал электриком. Отношения ни с бывшей женой, ни с сыном он не поддерживал. В момент задержания и обыска по месту жительства вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики, — уточнил Горелых.

У сыщиков уголовного розыска есть основания полагать, что у подозреваемого имеется склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазахистским уклоном.

Проверили более 4,5 тысяч человек и провели более 1000 экспертиз

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, следователям удалось полностью восстановить хронологию событий последних дней жизни погибшей девочки, были установлены образ ее жизни и круг знакомых, были получены и проанализированы огромные массивы электронной информации и сведений о лицах, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений, либо состоящих на психиатрическом учете.

— Общедоступность места преступления, а также ночь и прошедний ливень оставили следователям крайне мало доказательств, но благодаря качественной работе следователей и новым экспертно-криминалистическим методикам, в ходе расследования были получены образцы, по которым можно было вычислить лицо, причастное к убийству, — уточнили в СК РФ по Свердловской области. За эти годы были допрошены свыше 4,5 тысяч человек, более 7 тысяч лиц проверены в рамках проведенных подворно-поквартирных обходов, проведены свыше 1 тысячи различных экспертиз (в том числе, судебно-медицинская, генетические, информационно-аналитические, химические экспертизы). Также проводились обыски и иные мероприятия, направленные на раскрытие убийства девочки: изучены более 3 тысяч документов, проанализирована биллинговая информация, включающая сведения о более чем 3 миллионах соединений абонентов сотовой связи. При содействии Главного управления криминалистики СК по всей территории России собраны сведения о десятках аналогичных преступлений, которые также оставались не раскрытыми, при этом каждый из уличенных в стране серийных преступников проверялся на причастность к расследуемому преступлению. В разное время к работе следственной группы привлекалось более 100 сотрудников правоохранительных органов, проводились как адресные проверки в отношении конкретных лиц, так и массовые поквартирные обходы. Совпали результаты анализов ДНК Результатом огромной проделанной работы по уголовному делу об убийстве 14-летней девочки стало получение следователями информации о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых лиц, с образцом, изъятым при судебно-медицинском исследовании тела умершей. Продолжается активная работа по сбору доказательств, направленных на подтверждение причастности обвиняемого к изнасилованию и убийству девочки. Устанавливаются истинные мотивы совершенных им преступлений. С учетом установленных следователями СКР деталей убийства 14-летней девочки, задержанному мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и п.«к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).

Заместитель председателя суда Ленинского района Александр Тараненко сегодня, 12 мая, арестовал мужчину. Как уточнил Горелых, мера наказания за подобные чудовищные преступления предусматривает пожизненное заключение.

— Проведя огромный объем работ, полиции и следователям удалось вычислить убийцу. Обещанный миллион рублей за дополнительные сведения не выдавался в связи с тем, что информация о личности преступника никем предоставлена не была, установили злоумышленника сыщики собственными усилиями. Судя по всему, девочка с убийцей знакома не была, он, вероятнее всего, случайно увидел ее на стадионе возле школы, — уточнил НАШЕЙ Валерий Горелых.

В ближайшее время обвиняемый будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу с целью определения его вменяемости, а также на наличие или отсутствие психических заболеваний.