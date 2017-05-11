Наверх
В Екатеринбурге во время расследования убийства Оли Медведовой нашли насильника другой школьницы
16:16, сегодня
В Екатеринбурге новую арену ХК «Автомобилист» построят на месте телебашни
16:40, сегодня
В Екатеринбурге задержали насильника и убийцу 14-летней Оли Медведевой, чье обезображенное тело нашли на стадионе в 2011
15:24, сегодня2
В Екатеринбурге осужденный СИЗО-1 хранил двухсимочный телефон в прямой кишке
15:03, сегодня
Пора мыть окна и подоконники!
В Свердловской области назначили замминистра транспорта и связи
15:02, сегодня
Дарья Клюкина из шоу «Холостяк»: «Илья просто не мой мужчина»
15:00, сегодня
Туристы раскупили все места в отелях Сочи на июль и август
14:38, сегодня
Как больше не делать платежи в банке – более выгодный способ погашения кредитов и займов
В Совете по правам человека при президенте России изучат обоснованность приговора Руслану Соколовскому
14:25, сегодня
Прокурор, запросившая для Соколовского реальный срок, жила с «оборотнем в погонах»
14:10, сегодня
Пошел с работы на автобус на ЖБИ и пропал: в Екатеринбурге ищут отца троих детей
13:57, сегодня
В конечном счете выигрывает клиент: уральские банки боролись за звание лучшего на Фестивале качества
На улице Монтажников горит склад пиломатериалов
13:25, сегодня
В поселке около Невьянска мужчина забил кирпичом жену своего брата
13:07, сегодня
Синоптики обещают свердловчанам мокрый снег и сильный ветер
12:50, сегодня
«Шарташская кругосветка», «Катадзе» и «Классика» – стали известны маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге
12:45, сегодня
Свердловский хлебокомбинат оштрафовали за грязную посуду и неправильное хранение продуктов
12:20, сегодня
Прокуратура проверит условия содержания животных в зоопарке Екатеринбурга
12:09, сегодня
В Екатеринбурге с балкона многоэтажки выпал мужчина: он был в гостях
12:00, сегодня
Водитель из Краснотурьинска отправится в тюрьму на 4,5 года за смерть пешехода
11:55, сегодня
Вылет рейса из Кольцово в Турцию отложили на 9 с лишним часов
11:33, сегодня1
Рулонные шторы – идеальное решение для ваших окон
11:31, сегодня
«Может не стоит заходить в храм»: как не оскорбить чувства православных верующих?
11:21, сегодня6
В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки эвакуировали 36 человек
11:18, сегодня
В Екатеринбурге на 74-м году ушел из жизни первый тренер Павла Дацюка
10:35, сегодня
В Камышлове два безработных друга сломали ребра инвалиду
10:30, сегодня
В Екатеринбурге пьяный водитель без прав устроил ДТП
10:01, сегодня
В Екатеринбурге 23-летний водитель ВАЗа сбил подростка
09:28, сегодня
4 способа получить обычному человеку квартиру в новостройке
09:02, сегодня
Спасатели эвакуировали взрослых и ребенка из горящего дома в Екатеринбурге
08:51, сегодня
Дожди, солнце и сильный ветер: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
08:40, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 13 по 14 мая: заглянем в закулисье Большого, послушаем Феофана и попробуем блюзовый джем
08:20, сегодня
Футуристичные трамваи, бесплатные велосипеды и дешевая электроника: чем удивил Китай жителя Екатеринбурга
08:16, сегодня
Вне игры: футболистов екатеринбургского «Урала» дисквалифицировали за драку на Кубке России
21:03, 11.05.2017
Вафля с особой начинкой: ребенок в детском саду Нижнего Тагила чуть не проглотил шуруп вместе со сладким
20:50, 11.05.2017
После вынесения приговора блогера Соколовского отправили в хоспис
20:25, 11.05.2017
«Властелин меча»: рецензия на фильм «Меч короля Артура»
20:10, 11.05.2017
100 тысяч штрафа выписали авиакомпании Azur Air за задержку рейса из Кольцово
19:54, 11.05.2017
В Свердловской области покончил с собой 29-летний старшина полиции: у него осталось трое детей
19:30, 11.05.20172
Свердловское минимущество передало Екатеринбургу землю в районе Центрального стадиона
19:10, 11.05.2017
Люди не хотят покупать билеты: в Екатеринбурге отменили мастер-класс Ольги Бузовой
19:05, 11.05.20172
Мягковато, но гуманно: как в РПЦ отреагировали на приговор блогеру Руслану Соколовскому
18:34, 11.05.2017
ВКонтакте и Facebook сломались: у некоторых пользователей не загружаются сайты ни с компьютера, ни с телефона
18:29, 11.05.2017
В Екатеринбурге закрыли скандально известную овощебазу № 4
18:15, 11.05.2017
Власти Екатеринбурга предлагают не пускать танки в город в День Победы
18:00, 11.05.2017
Виталий Милонов хочет на 10 лет запереть «ловца покемонов» дома
17:40, 11.05.2017
Студент из Екатеринбурга может на 5 лет сесть в тюрьму за разборки с гаишником у него дома
17:10, 11.05.2017
На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинского тракта уберут светофоры
17:01, 11.05.2017
Стало известно имя соперника Евгения Куйвашева в праймериз на выборах губернатора
16:40, 11.05.20173
В Каменске-Уральском уже неделю ищут 16-летнюю девушку
16:25, 11.05.2017
У мамы не было денег, чтобы позвонить в полицию: в Екатеринбурге нашли родителей двухлетней девочки
16:20, 11.05.20171
Общественники создали в Свердловской области Центр по борьбе с экстремизмом
16:15, 11.05.2017
Анонимов в интернете больше не будет: такой указ подписал Владимир Путин
16:00, 11.05.20173

В Екатеринбурге задержали насильника и убийцу 14-летней Оли Медведевой, чье обезображенное тело нашли на стадионе в 2011

В Екатеринбурге задержали насильника и убийцу 14-летней Оли Медведевой, чье обезображенное тело нашли на стадионе в 2011
16+
Фото: соцсети
Им оказался 47-летний местный житель: совпал анализ ДНК.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Екатеринбурге раскрыли зверское убийство подростка. Сыщики управления угрозыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из регионального СК 10 мая нашли и задержали подозреваемого в страшном убийстве 14-летней школьницы, Оли Медведевой. Ее тело было обнаружено еще в 2011 году на стадионе в Верх-Исетском районе, рассказали в пресс-службе свердловского главка 12 мая.

— Даже повидавшие много страшного оперуполномоченные были в шоке от жестокости, с которой кто-то изуверски изнасиловал и расправился с ребенком. Долгих пять с половиной лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. Но профессионалы сыскного дела сумели его вычислить и изобличить, — рассказал НАШЕЙ официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — На причастность к ЧП сыщиками ОВД были проверены алиби порядка 4,5 тысяч мужчин. Вывели на чистую воду подозреваемого и, таким образом, раскрыли преступление лично заместитель начальника «убойного» отдела УУР ГУ МВД подполковник полиции Владимир Мерзляков и руководитель 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК подполковник юстиции Сергей Мальцев.

Поймали с трудом: мужчина раньше судим не был

Задержанным подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель Андрей 1969 года рождения.  Как отметил Горелых, это замкнутый и необщительный гражданин, который живет в трехкомнатной квартире со своей мамой.
 

— Мужчина официально нигде не трудоустроен, жил на пенсию женщины, иногда подрабатывал электриком. Отношения ни с бывшей женой, ни с сыном он не поддерживал. В момент задержания и обыска по месту жительства вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики, — уточнил Горелых.

У сыщиков уголовного розыска есть основания полагать, что у подозреваемого имеется склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазахистским уклоном. 

Проверили более 4,5 тысяч человек и провели более 1000 экспертиз

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, следователям удалось полностью восстановить хронологию событий последних дней жизни погибшей девочки, были установлены образ ее жизни и круг знакомых, были получены и проанализированы огромные массивы электронной информации и сведений о лицах, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений, либо состоящих на психиатрическом учете. 

— Общедоступность места преступления, а также ночь и прошедний ливень оставили следователям крайне мало доказательств, но благодаря качественной работе следователей и новым экспертно-криминалистическим методикам, в ходе расследования были получены образцы, по которым можно было вычислить лицо, причастное к убийству, — уточнили в СК РФ по Свердловской области.

 
За эти годы были допрошены свыше 4,5 тысяч человек, более 7 тысяч лиц проверены в рамках проведенных подворно-поквартирных обходов, проведены свыше 1 тысячи различных экспертиз (в том числе, судебно-медицинская, генетические, информационно-аналитические, химические экспертизы). 
  • Также проводились обыски и иные мероприятия, направленные на раскрытие убийства девочки: изучены более 3 тысяч документов, проанализирована биллинговая информация, включающая сведения о более чем 3 миллионах соединений абонентов сотовой связи. При содействии Главного управления криминалистики СК по всей территории России собраны сведения о десятках аналогичных преступлений, которые также оставались не раскрытыми, при этом каждый из уличенных в стране серийных преступников проверялся на причастность к расследуемому преступлению.
В разное время к работе следственной группы привлекалось более 100 сотрудников правоохранительных органов, проводились как адресные проверки в отношении конкретных лиц, так и массовые поквартирные обходы. 

Совпали результаты анализов ДНК

Результатом огромной проделанной работы по уголовному делу об убийстве 14-летней девочки стало получение следователями информации о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых лиц, с образцом, изъятым при судебно-медицинском исследовании тела умершей.
 
Продолжается активная работа по сбору доказательств, направленных на подтверждение причастности обвиняемого к изнасилованию и убийству девочки. Устанавливаются истинные мотивы совершенных им преступлений.
  • С учетом установленных следователями СКР деталей убийства 14-летней девочки, задержанному мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и п.«к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).
Заместитель председателя суда Ленинского района Александр Тараненко сегодня, 12 мая, арестовал мужчину. Как уточнил Горелых, мера наказания за подобные чудовищные преступления предусматривает пожизненное заключение. 

— Проведя огромный объем работ, полиции и следователям удалось вычислить убийцу. Обещанный миллион рублей за дополнительные сведения не выдавался в связи с тем, что информация о личности преступника никем предоставлена не была, установили злоумышленника сыщики собственными усилиями. Судя по всему, девочка с убийцей знакома не была, он, вероятнее всего, случайно увидел ее на стадионе возле школы, — уточнил НАШЕЙ Валерий Горелых.

В ближайшее время обвиняемый будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу с целью определения его вменяемости, а также на наличие или отсутствие психических заболеваний.
  • Год назад свердловская полиция обещала за помощь в поимке убийцы 14-летней Оли Медведевой миллион рублей. Расчлененное тело девочки нашли 18 сентября 2011 года на школьном стадионе на Белореченской, 25. Неизвестный изнасиловал девочку, нанес ей несколько ножевых ранений, перерезал горло, отрезал ей грудь и вспорол живот. Тело Оли нашел местный житель, когда утром выгуливал собаку.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 12.05.2017, 15:24
Тэги: Дети, Происшествия, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

макс12 мая 2017, 15:41
чото как ни маньяк,так электрик... сам электрик,потому обратил внимание на эту закономерность.
0
0
Согласны с автором?
Максу12 мая 2017, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
чото как ни маньяк,так электрик... сам электрик,потому обратил внимание на эту закономерность.
Развернуть
Макс, ну а вы-то, надеюсь. не маньяк...
0
1
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ошибки врачей Мировые новости Культура Транспортная реформа ВУЗ История Екатеринбурга Отдых Хоккей Новости дня Доска позора История успеха Истории 9 мая Расписание Мужчины Еда Рецензия Расстрел Смерть Катастрофа Бэби-боксы Тест Скандалы Убийство в Рахмангулово ЖКХ Парковки Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Туризм В Екатеринбурге -40 градусов Кто заработал Музыка Пожар Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов МЧС Образование Жизнь в городе Экономика Школа Коллекторы Эксклюзив Кризис и санкции Шоу-бизнес Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Психология Статистика Высокие технологии Отключение света Уралмаш, Эльмаш Строительство Храм святой Екатерины Секс Горячее Взрыв Здоровье Волейбол Взятки ДТП Религия Скорая помощь Голодовка в колонии 9 мая Рейтинг Новости Дом-2 Спорт Военный репортаж Сибирская язва Общественный транспорт Биатлон Выставки Расстрел на Депутатской Репортаж Личное Слухи Производство Животные Ельцин-центр Убийство Ирины Вахрушевой Видео Пусть говорят Путин Обрушение крыши на Калинина Снос монастыря на Качканаре Мистика Екатеринбуржцы в разных странах Дети Футбол Необычное Баскетбол Развлечения Происшествия Хэллоуин-2015 Грипп Грипп в Екатеринбурге Транспорт Знаменитости Приговор Лошагину Опрос Мотоциклы Новый год Мультимедиа Политика Отношения СМИ Дело Пьянкова Ту 154 Самолет Минобороны упал в Якутии ГИБДД Мода Бизнес Корь Интернет Приостановка полетов в Египет Экономия ИГИЛ Искусство Женщины Новости России Дорожные воины Студенты Растения Розыск Дороги Лайфхак Афиша Красота В Египте разбился самолет с российскими туристами Криминал Война ритуальных агентств Горящие авто ЗАГС Скандал с Новиковым Деньги Семья Гололед Суд Крушение самолета под Ростовом Ловец покемонов Конкурсы Интервью Недвижимость Фото Самолет Позитив Погода ЧМ-2018 Авто Медицина

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru