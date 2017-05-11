В Камышлове два безработных друга сломали ребра инвалиду

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
В Камышлове полицейские задержали двух безработных приятелей, подозреваемых в нападении на инвалида, сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе полицейского главка. В дежурную часть полиции обратились медики центральной районной больницы. Они рассказали, что к ним поступил 39-летний инвалид второй группы со следами побоев.
Сыщикам удалось установить обстоятельства нападения на мужчину. Оказалось, что его избили двое мужчин возле гаражного массива. Его избили тяжелой палкой, сломав два ребра, а затем украли у него два мобильных телефона. Злоумышленники убежали в неизвестном направлении. Описать обидчиков мужчина не смог, но убедил полицейских, что обязательно их узнает.
Полицейским удалось оперативно вычислить и задержать налетчиков. Ими оказались два безработных в возрасте 19 и 23 лет. Первого ранее уже судили за кражу, второй до этого не имел проблем с законом. У них дома стражи порядка обнаружили два украденных телефона и алюминиевую биту.
- В отношении налетчиков возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (часть 2 статьи 162 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.