В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки эвакуировали 36 человек

Пожар произошел в бытовом помещении на цокольном этаже.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
В Нижнем Тагиле на улице Красноармейской загорелось бытовое помещение в пятиэтажном доме, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 12 мая.
Пожар начался в половине 12 ночи 11 мая. В бытовом помещении на цокольном этаже пятиэтажного дома горели перегородки и мебель, площадь пожара составила 12 квадратных метров.
К горящей пятиэтажке прибыли 18 спасателей и семь пожарных машин. Из дома пожарные эвакуировали 36 жильцов, в том числе 12 детей. Один человек находился в помещении, где произошло возгорание, его также удалось спасти.
- Тушение пожара продолжалось в течение часа, пострадавших нет.
- В Екатеринбурге в ночь на 11 мая сгорел двухэтажный жилой дом на улице Калинина. Спасатели эвакуировали из деревянного барака двух взрослых и ребенка.