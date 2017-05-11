В поселке около Невьянска мужчина забил кирпичом жену своего брата

Они поссорились во время застолья.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В поселке Шурала Невьянского района мужчина в ссоре кирпичом забил до смерти свою знакомую, сообщили 12 мая в следственном управлении СК РФ по Свердловской областию

40-летний житель поселка Шурала обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 25 апреля он вместе со своим братом и его 52-летней сожительницей выпивал в частном доме в поселке Шурала. Женщина повздорила с приятелем, который не стал продолжать конфликт и ушел из дома. Однако позже ссора разразилась между ней и братом ее сожителя.

Мужчина в итоге взял кирпич, на котором стоял электрический обогреватель, и несколько раз ударил им женщину по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

О случившемся в муниципальный отдел МВД России «Невьянский» сообщил дежурный по железнодорожной станции Шурала: к нему прибежала местная жительница, которая видела начинавшийся конфликт между злоумышленником и погибшей. Прибывшие на место ЧП полицейские тут же задержали обвиняемого.