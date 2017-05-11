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Водитель из Краснотурьинска отправится в тюрьму на 4,5 года за смерть пешехода

Водитель из Краснотурьинска отправится в тюрьму на 4,5 года за смерть пешехода
16+
Фото: Домофото
Мужчина сел за руль пьяным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Краснотурьинске суд приговорил водителя Алексея Никонова к 4 годам 6 месяцем лишения свободы за смерть пешехода, сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что 10 февраля этого года около 18:00 автолюбитель сел за руль автомобиля «Додж Калибер» пьяным. Он ехал по улице Октябрьской со скоростью менее 60 км/час. На нерегулируемом пешеходном переходе он перестроился на левую полосу дороги, не остановившись, и сбил пешехода. Пострадавший в аварии мужчина умер в больнице.

  • Алексей Никонов будет отбывать наказание в колонии-поселении. Его лишили водительских прав на три года. Кроме того, он обязан выплатить родственникам погибшего 850 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 12.05.2017, 11:55
Тэги: ДТП, Авто, Смерть
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