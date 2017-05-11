Водитель из Краснотурьинска отправится в тюрьму на 4,5 года за смерть пешехода

Мужчина сел за руль пьяным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Краснотурьинске суд приговорил водителя Алексея Никонова к 4 годам 6 месяцем лишения свободы за смерть пешехода, сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что 10 февраля этого года около 18:00 автолюбитель сел за руль автомобиля «Додж Калибер» пьяным. Он ехал по улице Октябрьской со скоростью менее 60 км/час. На нерегулируемом пешеходном переходе он перестроился на левую полосу дороги, не остановившись, и сбил пешехода. Пострадавший в аварии мужчина умер в больнице.