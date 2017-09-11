Житель Каменска-Уральского устроил у себя в квартире наркопритон

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017
Полиция Каменска-Уральского задержала хозяина квартиры дома на улице 2-я Рабочая, который организовал у себя в жилище наркопритон, сообщает областное МВД.
На месте также задержали трех человек с признаками наркотического опьянения.
– При осмотре жилища стражи порядка изъяли несколько шприцев с наслоением вещества, пластиковые бутылки с веществом темного цвета и части растений, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Хозяина квартиры арестовали на трое суток, его гостя – на семь дней, еще двум женщинам выписали штраф по 5 000 рублей.
Организатор притона судим девять раз за кражи и грабежи. В последний раз на свободу он вышел в прошлом сентябре.
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В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств".
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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
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