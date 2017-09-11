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На водохранилище под Нижним Тагилом перевернулась лодка, двое мужчин утонули

На водохранилище под Нижним Тагилом перевернулась лодка, двое мужчин утонули
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Еще одного спас рыбак.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Двое мужчин утонули во время отдыха на Черноисточинском водохранилище под Нижним Тагилом, сообщает tagilcity.
 
Двое тагильчан приехали к своему другу на базу отдыха Белогорская, где их приятель работает сторожем. На следующий день, 11 сентября, у мужчин закончился алкоголь, и они решили отправиться за выпивкой на моторной лодке в поселок Черноисточинск. На обратном пути лодка перевернулась из-за сложных погодных условий, и двое мужчин утонули.
 
Их друга, сторожа базы отдыха, спас рыбак, который увидел тонущих со своей лодки. По словам выжившего, лодку вел один из ео друзей. Когда лодка перевернулась, он стал тянуть ее к берегу спереди, а его друзья толкали ее сзади. Однако позже мужчина увидел, что приятели скрылись под водой, и стал звать на помощь.
  • Тела погибших прибило к берегу 12 сентября.

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Маша Шмурыгина, 12.09.2017, 18:45
Тэги: Происшествия
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