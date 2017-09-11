«Были звонки о подозрительных предметах»: в Екатеринбурге ночью эвакуировали «Гринвич», автовокзалы и БЦ «Маршал»

Людей выводили на улицу без вещей и курток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

В Екатеринбурге в ночь на 12 сентября была проведена эвакуация нескольких зданий, в частности, людей вывели из "Гринвича", Южного автовокзала и БЦ "Маршалл". Как уточнили "Нашей Газете" в полиции города, поступил звонок "об обнаружении бесхозных предметов".

Как сообщили очевидцы, около полуночи к зданиям Южного автовокзала и торгового центра "Гринвич" подъехали полицейские и пожарные машины. Персонал и посетителей стали оперативно выводить на улицу. При этом многие оставили внутри свои вещи, им даже не дали надеть куртки. После этого здания оцепили.

Работники торгового центра и посетители вынуждены были около часа мерзнуть на улице и мокнуть под дождем.

– Ночью смотрели кино в "Гринвиче". Прибежали охранники и стали кричать, что нужно покинуть зал. Всех немедленно стали выводить. Люди даже не успели забрать свои вещи. Нам сказали, что прийти за ними можно будет утром. Также не пускали и на паркову, – рассказали посетители "Гринвича" о той ночи.

Публикация от Анастасия (@aa_maich) Сен 11 2017 в 11:55 PDT

– В полицию Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении бесхозных предметов на ряде объектов в городе. Проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность звонившего, – сообщили "Нашей Газете" в УМВД по Екатеринбургу.

От других комментариев в полиции пока отказались. Также там не стали уточнять, какие конкретно здания были эвакуированы в Екатеринбурге и в какое время все закончилось.

По сообщению очевидцев, силовики и спасатели закончили работу в "Гринвиче" только около 3 часов ночи.

Из-за того, что работа Южного автовокзала ночью была парализована, многие не смогли уехать на автобусах. По сообщениям людей, часть рейсов отменили. Некоторые пассажиры решили поменять свои билеты на утренние. Во втором часу ночи работа Южного автовокзала была восстановлена.

Кроме этого, была проведена эвакуция людей из делового центра "Маршал" на Шейнкмана, 9 и Северного автовокзала. При этом информация о Северном автовокзале противоречивая. Одни горожане говорят, что полиции там не было, другие уверяют, что видели машины МВД. Как пишет e1, при звонке в диспетчерскую работал автоответчик.

Также есть информация, что массовая эвакуация вчера же была проведена и в Челябинске. Там из-за сообщений о минировании людей вывели из десятка ТРК и магазинов.

В Новосибирске этой ночью тоже "заминировали" ночной клуб, гостиницу и автовокзал. В соцсетях сообщают, что такие же сообщения поступали и про торговые центры в Уфе, Стерликамске, Брянске, Кемерово.

11 сентября сразу в нескольких городах России эвакуировали торговые центры и школы из-за сообщений о минировании. Омск, Уфа, Челябинск, Ставрополь стали жертвами лжетеррористов, сообщает znak.com. При этом, по информации портала, звонки поступали не из России.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!