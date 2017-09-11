В Пензе задержали повара, убившего екатеринбуржца

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Полицейские Екатеринбурга задержали в Пензе 22-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который подозревается в убийстве своего родственника в Екатеринбурге. По информации Следственного комитета, все произошло 13 мая этого года в одном из домов на улице Чехова.

Злоумышленник зарезал родственника 1993 года рождения на фоне личной неприязни. После этого молодой человек скрылся из Свердловской области, не сообщив о своем новом местонахождении ни родственникам, ни знакомым.

– Задержать обвиняемого удалось 8 сентября 2017 года. Он признал свою вину в содеянном. Злоумышленник также пояснил, что после убийства он на попутных машинах уехал в Москву, а затем в Пензенскую область, где и был задержан, – сообщает пресс-служба МВД Свердловской области.

Также сообщается, что мужчина работал поваром в одном из кафе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.

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