В Свердловской области на алюминиевом заводе скончалась женщина

Причины смерти сотрудницы выясняются.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017
В Краснотурьинске умерла сотрудница Богословского алюминиевого завода, сообщает Znak.com.
Женщина скончалась по пути на рабочее место утром 11 сентября. Она прошла пункт охраны и упала, не дойдя до здания завода. Причины и обстоятельства смерти женщины устанавливаются.
Богословский алюминиевый завод входит в компанию "Русал".
- В мае 2017 года на Серовском заводе ферросплавов погибла 43-летняя сотрудница. Женщину придавило разгрузочной тележкой.
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В июле этого года в Екатеринбурге каменные плиты насмерть придавили рабочего на производственной площадке предприятия "Уралкварц".
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Аналогичная трагедия произошла в том же месяце на Высокогорском горно-обогатительном комбинате, где плита придавила рабочего.В конце августа на кирпичном заводе в Екатеринбурге рабочий задел высоковольтный кабель и погиб от удара током.
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