Ночью в Екатеринбурге из пожара спасли 30 человек

Тушить огонь выезжали 8 машин и 25 спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

В ночь на 12 октября в Екатеринбурге произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Центральной. Еще до прибытия пожарных из здания вышли 13 человек, но остальные жильцы оставались в горящем доме.

– При помощи спасательных устройств по лестничной клетке и по 3-коленным лестницам, установленным в окна здания, был спасен 31 человек, из них 7 детей. Есть пострадавший, – рассказали в областном МЧС.

В тушении пожара были задействованы 8 пожарных и 25 человек личного состава. Пламя удалось потушить меньше чем за 40 минут.