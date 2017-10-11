В Екатеринбурге арестовали двух угонщиков иномарок

Они уже сознались в кражах Hyundai и Toyota.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Полиция Екатеринбурга раскрыла кражи двух иномарок, которые произошли в конце прошлого года. Сначала злоумышленники угнали припаркованный на улице Онежской Toyota Camry, в декабре на Шварца похитили Hyundai Solaris.

– Владельцы машин обратились в полицию с заявлениями. Общая сумма ущерба составила один миллион рублей, – рассказали в пресс-службе областного МВД.

В ходе расследования сыщики пришли к выводу, что в хищении участвовали одни и те же лица. В течение нескольких месяцев полицейские искали преступников. В итоге были задержаны местные жители 29 и 35 лет.

Они признались в угонах.

Одного отправили в СИЗО, второго оставили под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

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